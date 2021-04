Koronavírus: több a női fertőzött itthon

Hetekig küzdött életéért egy magyar nő, aki egy családi születésnapi ünnepségen kapta el a koronavírus-fertőzést. Kattintson!

Az elmúlt héten 35413 új koronavírus-fertőzöttet jegyeztek fel itthon, szemben a 13. héten regisztrált csaknem 49 ezer esettel. Több megyében legalább 30 százalékkal csökkent az új esetek száma, Komárom-Esztergom megyében viszont 45 százalékos mérséklődést mértek a 13. héthez képest. Az új betegek átlagéletkora továbbra is 46 év - ismertette Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője. Mint mondta, a nemenkénti eloszlás továbbra sem változott, a fertőzöttek több mint fele nő.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ezekben a korosztályokban terjed leginkább

A szakember arról is beszélt, hogy az új típusú koronavírus még mindig a magyar települések 99 százalékában jelen van, a halálozási adatok pedig továbbra is igen magasak. Ugyanakkor hosszú ideje most először számoltak be az aktív fertőzöttek számának csökkenéséről. A korcsoport szerinti eloszlás egyébként nem változott számottevően: a betegek 23 százaléka 40 és 49 év közötti, 17 százalékuk az 50-59 éves kocsoportba tartozik, míg 16 százalékuk a 30 és 39 év közöttiek köréből került ki.

Viseljünk maszkot!

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a tegnapi nap folyamán 483, míg szeptember 21-e óta már összesen 52269 személy ellen intézkedtek a rendőrök a koronavírus-járvány megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt. Kitért arra is, hogy a védettségi igazolvány önmagában nem mentesít senkit a karanténkötelezettség alól, a házi karantént továbbra is csak negatív PCR-teszttel lehet elhagyni.

