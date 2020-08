Koronavírus: súlyos gondokat okoz Európában

Összeomolhat a koszovói egészségügyi rendszer az új típusú koronavírus terjedése miatt - figyelmeztettek a helyi orvosok szerdán. A járvány- és tüdőosztályok minden kórházban megteltek, és az intenzív osztályokon is nagyon kevés a hely, ezért mindenkinek arra kell törekednie, hogy megelőzze a fertőzést - híngsúlyozták. A kis nyugat-balkáni országban egy nap alatt 9049-ről 9274-re nőtt az azonosított fertőzöttek, a halálos áldozatok száma pedig 13-mal 269-re emelkedett.

Boszniában sok fiatal is belehal

Koronavírus: komoly veszélyeket tartogat a tél - a részletekért kattintson ide!

Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 12462-ről 12856-ra nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Emellett 11-en haltak bele a COVID-19 szövődményeibe, így a halálos áldozatok száma 372-re emelkedett. A járványügyi szakértők szerint aggasztó a helyzet az országban, ugyanis folyamatosan nő az új fertőzöttek száma, és nagyon sok fiatal fertőződik és hal meg. Gondot jelent továbbá, hogy sok beteg nem akarja megmondani, kivel került kapcsolatba az utóbbi napokban, hetekben, így nehéz követni a lehetséges átfertőződések útját.

Van, ahol egyre több fiatal hal meg a COVID-19 szövődményei miatt.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Több helyen tovább gyorsult a járvány

Folyamatosan növekvő napi átlagos új esetszám mellett a március eleje óta regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Belgiumban már átlépte a 70 ezret, a halottaké pedig a 9900-hoz közelít. A belga nemzeti közegészségügyi intézet keddi bejelentése szerint az új fertőzöttek átlagos napi száma 517,1-re emelkedett, míg másfél hete még naponta átlagosan 279 ember fertőződött meg a kórokozóval. A vasárnapi tájékoztatás szerint - kéthetes időszakot tekintve - százezer főre átlagosan 44,3 fertőzött jutott az országban, keddre viszont ez a mutató már 51,2-re módosul. Az új esetek többségét továbbra is az észak-belgiumi Antwerpenben és környékén regisztrálták.

Folytatódott a koronavírus-járvány terjedése Hollandiában is. Afertőzésgócpontja továbbra is a rotterdami régió, ahol az elmúlt két hétben 682 ember esetében lett pozitív a vírusteszt. A dél-hollandiai város vezetése a hét elején több kávéházat és éjszakai bárt bezáratott két hétre a vírus terjedésének visszaszorítását célzó rendkívüli intézkedések megsértése miatt. Rotterdam polgármestere, Ahmed Aboutaleb közölte, hogy a szórakozóhelyek nem minden esetben követelték meg alkalmazottjaiktól és vendégeiktől az előírt távolság megtartását, valamint az arcmaszk viselését. A hollandok egyébként eddig több mint 56 ezer igazolt esetről és 6170 áldozatról számoltak be.

Luxemburg szintén az új fertőzöttek számának növekedéséről adott hírt. Az országban az elmúlt nap során 71 új esetet és 1 elhunytat regisztráltak. A koronavírus-járvány kezdete óta pedig összesen 6917 megbetegedést és 118 halálesetet jelentettek az országból. A hétvégi adatokhoz képest 6-tal több, összesen 61 koronavírusos embert ápolnak kórházban, közülük heten részesülnek intenzív ellátásban.

Újabb rekordok dőltek meg

Csehország rekordszámú, több mint 5 ezer aktív koronavírus-fertőzöttről számolt be szerdán reggel. Itt egyébként az országos általános óvintézkedéseket már megszüntették, jelenleg csak regionálisan és helyileg határozzák meg a szükséges intézkedéseket. A nagyjából egytucatnyi helyi fertőzésgócban többnyire kötelező az arcmaszk viselése a kórházakban, az idősotthonokban és a közösségi közlekedési eszközökön, illetve tilos a kórházak és az idősotthonok látogatása. A csehek március 1-jén jelentették az első regisztrált koronavírus-fertőzést, azóta több mint 17 ezren fertőződtek meg és 383-an haltak bele a COVID-19 szövődményeibe. Az igazolt betegek 70 százaléka azonban már meggyógyult. Jelenleg több mint 120 fertőzöttet kezelnek kórházban, közülük 19-en súlyos állapotban vannak.

Emellett Ukrajnában is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés, és szerdára csaknem 1300 esettel újabb rekordot döntött az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma. Ezen felül a kórházi ápolásra szorulóké is kiugróan megemelkedett. Jelenleg több mint 32 ezer beteget kezelnek koronavírus-fertőzés miatt. Az ukránok eddig összesen 77 ezer megbetegedésről és 1813 halálesetről adtak hírt.

WHO: Nem biztos, hogy valaha is lesz tökéletesen hatékony vakcina a koronavírus ellen - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!