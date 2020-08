Koronavírus: komoly veszélyeket tartogat a tél

Az Egyesült Királyságban márciusban zártak be az iskolák, és júniusban nyitottak meg ismét kis számú tanuló részére. Jelenleg minden gyermeknek nyári szünideje van. A kormány azt szeretné, ha szeptember elején valamennyi tanuló visszatérne az iskolába - Boris Johnson kormányfő ezt nemzeti prioritásnak nevezte. De vajon ez mennyire növelné meg a koronavírus-járvány második hullámának veszélyét?

Durva második hullámhoz vezethet a szeptemberi tanévkezdés. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nagy lehet a baj

A fenti kérdésre kereste a választ a London University College, valamint a Londoni Higiénia és Trópusi Orvostani Főiskola is. Az intézmények modellezték az iskolák újranyitásának a hatását a fokozatosan enyhülő társas távolságtartási intézkedések hatásával kombinálva. A tanulmány szerint a koronavírus-járvány újabb hullámának csúcsa 2020 decemberében várható, és a mértéke várhatóan az első hullám 2-2,3-szorosa lesz. Ami azért is aggasztó előrejelzés, mert már eddig is több mint 307 ezer embert fertőzött meg és 46 ezer életet követelt az új típusú koronavírus az Egyesült Királyságban.

A szakemberek szerint, ha az iskolák teljes tantervi nyitvatartással működnek, akkor koronavírus-fertőzés tüneteit mutató páciensek 75 százalékát kell diagnosztizálni és elkülöníteni, és kapcsolataik 68 százalékát kell feltárni. A tanulmány fő szerzője, Jasmina Panovska-Griffiths szerint jelenleg a brit szűrési és nyomonkövetési rendszer a pozitív esetek kapcsolatainak mindössze 50 százalékát tárja fel.

Ausztria normális tanévkezdésre készül

Miközben a britek aggódva várják a szeptembert a koronavírus-járvány miatt, addig az osztrákok szerint az eddigi évekhez hasonlóan, a szokott rendben el lehet majd kezdeni az új tanévet. Az oktatási minisztérium ugyanis úgy véli, hogy a járványhelyzet lehetővé teszi ezt. Az illetékesek az állásfoglalásunkban ugyanakkor hangsúyozzák, hogy az új tanév "fokozott odafigyeléssel" kezdődik majd el. Már folynak is az előkészületek.

A tervek szerint az iskolákban is figyelembe veszik majd a koronavírus-jelzőrendszert, és egy katalógus fogja tartalmazni azt, hogy a különböző jelzések esetén milyen szabályok érvényesek. A jelzőrendszer befolyásolná egyebek mellett, hogy kell-e szájmaszkot viselniük a tanulóknak a bejáratnál vagy a folyosókon, illetve hogy megtarthatják-e a szabadban a testnevelési és az énekórákat. Zöld jelzés esetén például csak a higiéniai óvintézkedéseket kellene betartani, piros jelzés esetén viszont már regionális vagy részleges iskolabezárásokat is elrendelnének.

Az iskolák május közepi újranyitása óta egyébként az 1,3 millió iskolai tanuló közül száznak lett pozitív a koronavírustesztje, a 130 ezer tanár közül pedig 15-en fertőződtek meg. Emellett Ausztria a járvány kezdete óta már csaknem 21500 igazolt esetről és 719 áldozatról számolt be.

