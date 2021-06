Koronavírus: súlyos elmaradásban vannak a Janssen-vakcinák

A Johnson and Johnson ígérete szerint teljesíti majd a szerződésben szereplő vakcinamennyiség szállítását a második és a harmadik negyedévre vonatkozóan is, illetve egészen az év végig - jelentette be közölte Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Ennek megerősítésére azért volt szükség, mert az uniós tagállamok aggodalmukat fejezték ki az egyadagos koronavírus-oltásokkal kapcsolatos késések miatt. "Az uniós bizottság kapcsolatban van az EU oltási portfóliójában szereplő valamennyi vakcinagyártóval, és egyeztet az oltóanyag-szállítási terveikről" - nyugtatta le a kedélyeket a szóvivő.

Janssen-utánpótlás érkezett a Békés Megyei Kormányhivatalba hétfőn.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Az előzmények

Janssen-vakcina: problémák adódtak a szállítással - kattintson! h i r d e t é s

Az amerikai vállalat eredetileg azt tervezte, hogy április 1-jétől kezdi meg az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcináinak kiszállítását az EU-ba, de a gyártási nehézségek miatt április közepére halasztotta a szállítás megkezdését. Május közepén azonban kiderült, hogy a cég várhatóan az újabb adagokat is jelentős késéssel szállítja majd ki az Európai Unióba, a szerződésben rögzítettektől eltérve.

Nagy a csúszás

A brüsszeli testület egyébként még október 8-án kötött megállapodást a Johnson and Johnsonnal 200 millió adag COVID-19 elleni oltóanyag beszerzéséről, további 200 millió dózis vásárlásának lehetőségével. A szerződésben a cég azt vállalta, hogy a második negyedévben 55 millió egyadagos vakcinát juttat el az EU-tagországokba, ebben az időszakban azonban kevesebb mint 5 millió adagot szállított le. Az EU-nak szánt vakcinaadagokat az Egyesült Államokban, valamint a cég hollandiai gyárában állítják elő.

Koronavírus: kinek nem ajánlott a Janssen-vakcina? A válaszért olvassa el korábbi cikkünket!