Koronavírus: súlyos állapotban egy középkorú beteg

Elmondta, az elmúlt 24 órában további 18 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. A csoportos megbetegedések száma növekszik, ezek rövid időn belül tömegessé válhatnak, ezért mindent meg kell tenni a járvány lassításáért, hogy "elhúzzuk a járványgörbét". Hozzátette: egy légúti, cseppfertőződéssel terjedő járványt nem lehet akadályozni, de a terjedését lehet lassítani, ha mindenki betartja a meghozott óvintézkedéseket: nem megy közösségbe és lehetőség szerint otthon marad.

Magyarországon az elmúlt 24 órában 103-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma, négyen belehaltak a betegségbe. Mindannyiuk más, krónikus betegségben is szenvedett. Jelenleg hat súlyos állapotú beteget ápolnak, köztük egy 40-es éveiben járó fertőzöttet is. Müller Cecília kiemelte, a figyelem középpontjában továbbra is az idős emberek vannak, hiszen az ő védelmük kiemelten fontos. Ugyanakkor mindenki elkaphatja a betegséget, hiszen már az egész ország területéről vannak megbetegedések, de az idősek, más alapbetegségekben szenvedők immunrendszere kevésbé tudja felvenni a harcot a vírussal.

Kórtermet készítenek elő a fővárosi Szent László Kórházban március 16-án. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Sajtókérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos elmondta, lehetséges, hogy vannak olyanok, akik már enyhe tünetekkel átestek a koronavírus-fertőzésen, hiszen az esetek 80 százalékában enyhe tünetekkel zajlik a betegség. Azzal kapcsolatban, hogy több kórházban is úgy rendelkeztek, hogy az apa nem lehet jelen a szülésnél, a szakember elmondta, az egészségügyi intézmények hozhatnak erre vonatkozó tiltó intézkedést.

Közel négyezren vannak hatósági házi karanténban

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője hangsúlyozta, kiemelt figyelmet kell fordítani a határellenőrzésre és az áruszállítás folyamatosságának fenntartására. Szólt arról is, hogy továbbra is fenntartják a magyar-szlovák határ 30 kilométeres zónájában a magyar és szlovák állampolgárok mozgásának lehetőségét. Kérdésre válaszolva cáfolta azt a sajtóinformációt, hogy Magyarországon lefoglaltak volna félmillió, Indiából származó, Csehországba szánt egészségügyi maszkot. "Nem igaz a hír, egyetlen olyan hatóság sem jelezte, hogy ilyen intézkedést hozott volna, amelyik jogosult lenne lefoglalni ilyen eszközt" - jelentette ki.

Az ezredes összefoglalója szerint a hatósági házi karanténba helyezettek száma a Magyarországra visszatérők számával egyenes arányban nő, jelenleg 3771 házi karantén van hatályban. A hatóságok 15 525 alkalommal ellenőrizték ezeket és 94 esetben állapítottak meg szabálytalanságot, ebből 18 esetben helyszíni bírságot szabtak ki vagy figyelmeztettek, 76 esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek. Az üzletek zárvatartásával kapcsolatos szabályok megsértése miatt három esetben figyelmeztettek, kilenc esetben helyszíni bírságot szabtak ki, és 14 szabálysértési feljelentést tettek. Kitért rá, a hatósági karantént jórészt betartják az érintettek, de vannak, akik felelőtlen magatartásukkal veszélyeztetik a többiek testi épségét, egészségét, életét. Ha nem igazolt koronavírusos szegi meg a hatósági házi karantén szabályait, akkor szabálysértési eljárást indítanak ellene, ha igazolt beteg, akkor bűncselekmény miatt vonják felelősségre.

A kijárási tilalommal kapcsolatos kérdésre elmondta: egyelőre nincs tervben, de ha mégis el kell rendelni, az nem az esetszámoktól függ majd, ugyanakkor mindenkire vonatkozni fog. Úgy látják, az eddigi intézkedések, mint az üzletek, szórakozóhelyek, iskolák bezárása, továbbá az otthoni munkavégzés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és jelentősen csökkent a közterületeken tartózkodók száma. Lakatos Tibor azt is elmondta, jelenleg nem került napirendre a szállodák bezárása, a jelenlegi helyzet ezt nem indokolja.

