Koronavírus: sok a furcsaság a "tüdővitamin" körül

A koronavírusos betegek különös kezelési módjáról adott hírt néhány hazai sajtótermék. A cikkek egy Air7 nevű, magyar gyártású vitaminkészítményről szólnak, amit "a tüdő vitaminjának" is hívnak, és állítólag a covidos betegek kezelésére is használják a kiskunhalasi járványkórházban. A Pirulakalauz nevű szakmai blogon Csupor Dezső gyógyszerész felhívta a figyelmet: a cikkek publikálásakor (november 17-én) a kiskunhalasi járványkórház már régóta zárva volt, így akkor nem használhattak ott ilyen terápiát. Egyébként pedig semmi sem igazolja, hogy különösebb hatása lenne a tüdőre egy efféle készítménynek. A különös hírnek a Telex is utánajárt: a lap által megszólaltatott, korábban a kiskunhalasi járványkórházban is dolgozó orvos szerint a cikkek tartalma egyszerűen hazugság, a betegeket soha nem kezelték ilyen készítménnyel.

Nem kezeltek betegeket ilyen készítménnyel

Leírása szerint a termék B6-, C-, D-, E-vitamint, rutint, koenzim Q10-et, Cordyceps sinensis kivonatot és Boswellia-Serratát tartalmaz. "Tényleg a tüdő vitaminja-e az Air7? Annyiban mindenképpen, hogy a benne található vitaminok minden sejtünk, így a tüdőnk sejtjei számára is létfontosságúak - viszont a szakirodalom szerint egyiknek sincs olyan specifikus, célzott hatása, amely kifejezetten a tüdő működését támogatná" - írta Csupor Dezső. Hozzátette, hogy létezik egy lista, amin megtalálható, hogy egyes összetevőkkel kapcsolatban milyen hatásokat talált bizonyítottnak az EU, és ezen a listán egyik vitamin sem szerepel tüdővitaminként. A gyógyszerész kiemelte ugyanakkor azt is, hogy a vitaminhiányos szervezet fogékonyabb lehet mindenféle betegségre (nem csak a COVID-19-re), járványidőszakban ezért fontos a ezeket pótolni, elsősorban változatos étrenddel.

A vitaminhiányos szervezet fogékonyabb a betegségekre.

Fotó: Getty Images

"Nettó kitaláció"

A Telex beszélt egy orvossal is, aki a járványkórházban is dolgozott, amikor az épp működött. "Ez egy teljes hazugság, ami megjelent az összes újságban, nettó kitaláció, minket erről soha senki nem kérdezett meg. Soha nem adtuk betegnek. Ami adományt adtak, azt szívesen elfogadtuk, de a dolgozóknak osztottuk szét. Nem fogunk a betegeknek olyasmit adni, ami eltér a terápiás protokolltól" - nyilatkozta a névtelenséget kérő orvos. Mint mondta, a covidos betegeket a nemzeti protokoll és a kiskunhalasi kórház protokollja szerint gyógyítják, az Air7 ebben nincs benne.