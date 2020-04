Koronavírus: örülhetnek Új-Zélandon

Új-Zéland megnyerte a csatát a koronavírus ellen - írta meg a The Guardian. Az ország miniszterelnöke, Jacinda Ardern úgy fogalmazott, a szigorú szabályozással sikerült megakadályozniuk, hogy a koronavírus észrevétlenül, széles körben elterjedjen.

A szerdai nyitásra készül egy tanár egy aucklandi iskolában.

Fotó: Getty Images

Óvatosnak kell lenni

Koronavírus: még várniuk kell az olaszoknak - a részletekért kattintson ide!

A biztató eredmények miatt az ország engedélyezni fogja az iskolák és a vállalkozások újraindítását, azonban továbbra is azt kérik, hogy aki tud, az dolgozzon és tanuljon otthon. A koronavírus elleni védekezést célzó intézkedések tehát enyhülnek, "a legrosszabbat már elkerülték", de a harcot még nem szabad befejezni. "Ébernek kell maradni, ha ezt az állapotot meg is akarjuk tartani" - emelte ki az államfő. Az új szakasz azonban új kockázatokat is rejt magában, ugyanis az emberek gyakrabban érintkeznek majd egymással, mint az elmúlt hónap során.

Fokozatosan újraindulhat a megszokott élet

A 10 év alatti gyerekek már szerdától visszatérhetnek az iskolába, ha nem tudják megoldani az otthoni tanulást, illetve ha a szülők újra munkába állnak. A munkavállalók pedig ismét bemehetnek munkahelyükre, ehhez azonban a cégeknek biztosítaniuk kell a koronavírus elleni védekezéshez megfelelő egészségügyi és biztonsági feltételeket, a dolgozóknak pedig figyelniük kell a távolságtartásra. Várhatóan 1 millió új-zélandi tér vissza a munkába a napokban. "Megnyitjuk a gazdaságot, de az emberek társadalmi élete még nem indulhat újra" - hangsúlyozta a miniszterelnök.

19 áldozatot szedett a járvány

Új-Zélandon egyéként eddig 1472 embert fertőzött meg és 19 életet követelt az új típusú koronavírus. A koronavírus-járvány legutóbbi új-zélandi áldozata egy 90-es éveiben járó nő volt, aki hétfőn hunyt el. ""A teljes siker érdekében le kell vadásznunk a vírus utolsó néhány esetét is, de ez olyan, mintha egy tűt keresnénk a szénakazalban" - fogalmazott az államfő.

