Koronavírus: oltóponttá alakítanak egy magyar gyárat

A 3600 főt foglalkoztató Tungsram öt gyárat üzemeltet Magyarországon - Budapesten (ahol a vállalat központja is található), Hajdúböszörményben, Kisvárdán, Nagykanizsán és Zalaegerszegen. A vállalat nemrégiben jelentkezett oltópontnak, hogy segítsék a COVID-19 elleni vakcinázási kampányt.

A 336 főt foglalkoztató hajdúböszörményi gyárban is oltanak majd.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az egyik gyár már biztosan oltópont lesz

Közleményük szerint négy gyár esetében még várják a választ, ám a Hajdú-Bihar megyei kormányhivataltól már jelezték, hogy elfogadják a segítséget, vagyis hamarosan oltóponttá válhat a 336 főt foglalkoztató hajdúböszörményi gyár. A megvalósulás lehetőségeiről még csak most kezdődik az egyeztetés, ám a feltételek között szerepel, hogy csak az országos rendszerben regisztrált munkatársakat lehet beoltani a telephelyen az új típusú koronavírus ellen, a szükséges adminisztrációt pedig az oltóorvosnak kell elvégeznie.

Így védik a dolgozókat

"A Tungsram dolgozóinak egészségét a világjárvány előtt is kiemelt fontosságúnak tartottuk, tavaly óta pedig extra erőfeszítéseket is tettünk mind az egészségvédelem, mind a tájékoztatás terén" - emelte ki Joerg Bauer elnök-vezérigazgató. Ismertetése szerint a vállalat már az országos vészhelyzet meghirdetése előtt korlátozásokat vezetett és tartatott be a gyári dolgozók védelme érdekében, irodai munkatársainak pedig lehetővé tette az otthoni munkavégzést. A cég emellett saját gyártású fertőtlenítőt, valamint maszkokat és vitamincsomagokat is oszotott a dolgozóknak.

Segítség a frontvonalban dolgozóknak

A vállalat fejlesztései az egészségügyben is nagy segítséget jelentenek a koronavírus okozta helyzetben. Nemrég került piacra például az UV-C Sanitizer készülék, amelyet jelenleg több magyarországi kórház is tesztel. A kompakt készülék az ultraibolya fény egy speciális fajtájával néhány perc alatt fertőtlenít bármilyen használati tárgyat, amelyet elhelyeznek benne. A cég továbbá arcvédő pajzsokat is gyárt, amelyekből már többször adományozott kórházaknak és az Országos Mentőszolgálatnak is.

