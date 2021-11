Koronavírus: ebben hiába bíznak az oltatlanok

Azért is nőhet a koronavírus-fertőzöttek száma most Magyarországon, mert a korábban megkapott két oltás már nem nyújt elég védelmet - vélekedett Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja.

Akik két adag koronavírus-védőoltás beadatása után is megfertőződik, az - még tünetmentesen is - ugyanúgy továbbadhatja környezetében a kórt, mint az, aki egyetlen dózist sem kapott a vakcinából. Brit háztartások megfigyelése után a kutatók azt állapították meg, hogy 5-ből 2 esetben fertőzik meg a velük egy háztartásban élőket az oltott betegek, ha oltatlan is van a családban. Ha pedig az adott háztartás összes lakója oltott, akkor csak 4-ből 1 esetben fertőzik meg egymást - számolt be az eredményekről a BBC. A cikk szerint a tanulmány megállapításai arra hívják fel a figyelmet, hogy a lehető legerősebb védelemhez mindenkinek be kell oltatnia magát, és egy oltatlannak sem szabad abban bíznia, hogy a környezete oltottsága majd megóvja őt a súlyos, potenciálisan halálos megbetegedéstől.

Nem érdemes abban bízni, hogy az adott környezet magas átoltottsága az oltatlanokat is megvédi a megfertőződéstől. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Az oltás sem előz meg mindent

A megfertőződések jelentős része még mindig otthon, az egy háztartásban élők között történik, annak ellenére is, hogy már egyre többen kapják meg a COVID-19 elleni védőoltást. Az említett kutatáshoz 2020 szeptembere és 2021 szeptembere között 440 angliai háztartás PCR-tesztjeit monitorozták, és azt látták, hogy bár a két oltási dózissal immunizáltak között alacsonyabb a delta variánssal történő megfertőződés kockázata, valamennyi esély ugyanúgy fennáll, mint az oltatlanok esetében. Az, hogy az adott személy mennyire fertőző, nem függ attól, hogy kapott-e korábban oltást, vagy sem, csupán az oltottak rövidebb ideig ürítik a vírust.

h i r d e t é s

Az Imperial College London szakembere, Ajit Lalvani - aki egyben a tanulmány társszerzője is - felhívta a figyelmet arra, hogy az őszi-téli időszakban különösen fontos, hogy mindenki beoltassa magát a koronavírus ellen, aki eddig még nem tette. A hideg beköszöntével ugyanis sokkal több időt töltenek az emberek zárt térben, akár nagyobb társaságokban is.

A másik kutató-szerző, Anika Singanayagam pedig rámutatott, hogy még a beoltott személyeknek is nagyon fontos, hogy továbbra is betartsák az olyan megelőző intézkedéseket, mint a maszkviselés, a távolságtartás és a tesztek elvégeztetése. Így ugyanis nagyobb esély lenne a járvány megfékezésére.

A koronavírus elleni első két oltás rendkívül fontos, hiszen nagyjából a tizedére-huszadára tudja csökkenteni a kórházba kerülés, illetve a súlyos lefolyású COVID-19-megbetegedés valószínűségét - hangsúlyozta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.