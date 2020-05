Koronavírus: nyugvópontra ért a hazai járvány

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az elmúlt napon 30 új koronavírus-fertőzöttet és 12 újabb áldozatot regisztráltak Magyarországon. Tegnap 37 új esetet és 11 halottat, vasárnap 56 fertőzöttet és 5 elhunytat, szombaton pedig 21 új megbetegedést és 12 halálestet jelentettek. Müller Cecília szerint a számok alapján arra következtethetünk, hogy az elmúlt időszakban nem történt kiugró, robbanásszerű növekedés - sem az új igazolt fertőzöttek, sem a napi halálozások számában. Többek között ez tette lehetővé azt is, hogy hétfőn elkezdődhetett a közegészségügyi ellátás újraindítása - mondta, majd figyelmeztetett: a tömeget és csoportosulást a rendelőkben is kerülni kell.

Járványügyi ellenőrzés az Új Remény Idősek Otthonában. Fotó: MTI/Varga György

Fokozatosan indul újra az ellátás

Már arról is beszámoltunk, hogy a háziorvosi, fogászati és szakrendelési ellátások újraindításával kapcsolatban a fő szabály az, hogy a pácienseknek telefonon kell időpontot kérniük az adott ellátásra, és minden vizsgálat után fertőtleníteni kell a helyiséget. Egy darabig azonban óránként maximum négy beteget láthatnak el a szakemberek, nagy számú páciens fogadására még nincs lehetőség - emlékeztetett a tisztifőorvos, és mindenkit arra kért, hogy legyen türelmes a koronavírus okozta helyzet rendeződéséig.

Mint mondta, a fogorvosi ellátásokkal kapcsolatban sok a kérdőjel, azonban a szakemberek gondoskodnak arról, hogy a sürgősségi ellátást mindenki megkapja - még az is, akinél felmerül a koronavírus-fertőzöttség gyanúja. A betegeket egyébként minden esetben előszűrik és kikérdezik a fogorvosok és az asszisztensek, hogy csökkentsék a kockázatot. A fertőzésgyanús személyek esetében laborvizsgálatra van szükség, ezért a fogorvos átirányíthatja az érintettet a háziorvosához, azonban ott is csak előzetes bejelentkezés után jelenhet meg a beteg.

Jöhet az elektronikus ellenőrzés

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy Magyarországon is lehetőség nyílik a hatósági házi karanténban lévő személyek elektronikus ellenőrzésére. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt. Megemlítette továbbá, hogy a koronavírus-járvány ellenére az érettségikkel kapcsolatban minden rendben: a vizsgák a szabályok szerint zajlanak, és a védőeszközökből is elegendő mennyiség áll rendelkezésre.

Kiemelte azt is, hogy a tegnap elindult vidéki lazítások miatt a rendőrség most még fokozottabban ellenőrzi a koronavírus elleni védekezést szolgáló biztonsági szabályok betartását. Mint mondta, hétfőn számos olyan emberrel szemben kellett intézkedniük, aki utazás vagy vásárlás közben nem viselt maszkot, nem a neki kijelölt idősávban ment boltba, vagy nem tartotta be az előírt védőtávolságot. A szabályszegések miatt 9 esetben feljelentést is tettek.

