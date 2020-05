Koronavírus: 1993 aktív fertőzött itthon

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3065-re nőtt az itthon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt újabb 12 krónikus beteg, így 363-ra emelkedett a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Kötelező a szájmaszk a tömegközlekedési eszközökön. Fotó: MTI/Mónus Márton

Még mindig 55-en vannak lélegeztetőgépen

Jelenleg 1993 aktív fertőzöttről tudnak Magyarországon, 63 százalékuk budapesti vagy Pest megyei. 982 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen. Közben viszont már 709-en távozhattak gyógyultan a kórházakból. A betegek számának növekedése miatt a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára és növelték ágykapacitásaikat.

Mennyi idő alatt lehet felgyógyulni a koronavírus-fertőzésből? A válaszért kattintson ide!

Egyébként nemcsak az aktív fertőzöttek, hanem az elhunytak többségét - 79 százalékát - is a fővárosból vagy Pest megyéből jelentették. Vidéken pedig továbbra is Fejér megyét érinti a legnagyobb mértékben a koronavírus-járvány, itt már 306 esetet regisztráltak. Emellett Komárom-Esztergom, Zala és Csongrád megyében tudnak 100-nál több fertőzöttről, a legkevesebb - mindössze 14 - koronavírusos beteget pedig Vas megyében tartják számon.

Továbbra is fontos az óvatosság

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, hétfőn megkezdődött a koronavírus elleni védekezés második szakasza. Ez azonban nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus még mindig is terjed. A cél továbbra is az, hogy elkerüljük a járvány berobbanását, ezért a legérintettebb területeken - tehát Budapesten és Pest megyében - továbbra is életben marad a kijárási korlátozás.

Emellett az egész ország területén kötelezővé tették az arcot eltakaró sál, kendő vagy maszk viselését az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Fontos továbbá, hogy mindenki figyeljen a minimum 1,5 méteres védőtávolság megtartására, ezzel ugyan csökkenthető a koronavírus terjedésének kockázata.

Egy kecske és egy banán is elkapta a koronavírust Tanzániában - a részleteket olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkében!