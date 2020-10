Koronavírus: novemberben már napi 150 halott is lehet

"Sokkal több a fertőzött, mint amit az adatokban látunk" - nyilatkozta az ATV Híradónak Pusztai Erzsébet infektológus. A szakember szerint néhány hét múlva látványos növekedés lesz az igazolt koronavírus-fertőzöttek és a járvány áldozatainak számában is.

Heteken belül akár napi 100-150 halottat is regisztrálnak majd itthon.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Durva emelkedés jöhet

Az infektológus valószínűnek tartja, hogy heteken belül akár napi 100-150 halottat is regisztrálnak majd itthon. Az elmúlt napokban látott dinamikus növekedés mindenesetre valóban aggasztó: sorra dőlnek meg a szomorú rekordok, és ma már 60 felett volt a koronavírus-járvány hazai áldozatainak napi száma.

Forrás: MTI

Valami elindult

A szakember előrejelzését igazolhatja az is, amiről Müller Cecília országos tisztifőorvos számolt be az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján, mégpedig, hogy időközben átterjedt afertőzésa fiatalokról az idősebb korosztályokra, és az elmúlt hetekben már a középkorosztályból is voltak elhunytak. Míg a 34. héten a fiatal felnőttek érintettségi aránya 39 százalék volt, a 43. héten a koronavírus-fertőzöttek mindössze 14 százaléka tartozott ebbe a korcsoportba. És bizony minél több az idős beteg, annál nagyobb az esély a halálozási arány ugrásszerű növekedésére.

