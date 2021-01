Koronavírus: "nincs okunk a lazításra"

Bár már 2. hullám járványgörbéjének lefelé tartó szakaszánál tartunk, de ne feledjük, hogy a járvány még nem ért véget, a kornavírus-fertőzés pedig nem egy egyszerű felsőlégúti fertőzés. A megbetegedés súlyos szövődményekkel és akár halálos végkimenetellel is járhat - hangsúlyozta a tisztifőorvos. Épp ezért arra kérte a lakosságot, hogy mindenki jelentkezzen az oltásra, ez ugyanis egy hatékony fegyver a járvány ellen. Minél rövidebb idő alatt minél több embert beoltanak, annál hamarabb javul látványosan a helyzet - jegyezte meg.

Egy dolgozó megkapja a Moderna vakcináját a Mezőberényi Református Szeretetotthonban. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Az oltásról

A szakember kitért arra is, hogy az új típusú koronavírus szempontjából veszélyeztetettek védelme továbbra is kiemelt fontosságú. A cél, hogy főként a zárt közösségekben - például az idősotthonokban - minél teljesebb legyen az átoltottság, hogy a kór keringése megálljon. "Nagyon sokat tesz a többiekért az, aki beoltatja magát" - szögezte le.

A tisztifőorvost az ellenjavallatokkal kapcsolatban is kérdezték. Beszélt egyebek mellett arról, hogy az oltás során egy nagyon vékony tűt szúrnak be a bőr alá, vérhigító szedése azonban nem zárja ki az olthatóságot, csak egy kicsit hosszabb ideig kell szorítani az értintetteknél a szúrás helyét, hogy megálljon a vérzés. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a jelenlegi információk szerint a forgalomban lévő vakcinát az újabb mutációk, többek között a brit variáns ellen is védettséget nyújt. Holnap egyébként újabb szállítmány jön a Pfizertől. A 61 tálcányi COVID-19 elleni oltóanyag több mint 35650 ember beoltására lesz elegendő.

A brit mutációról

Jelenleg négy embernél fedték fel az angol variánst A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakértői már 4 ember mintájában azonosították a brit koronavírus-variánst, a Pécsi Tudományegyetem munkatársai pedig eddig 5 ilyen esetről számoltak be - mondta el Müller Cecília. Hozzátette, hogy nem mindegyik eset köthető utazáshoz, tehát már biztos, hogy közösségi terjedésről is szó van. Egyelőre azonban nem sokszorozta meg az új mutáció a fertőzöttek számát, a szakértő szerint viszont itthon sem fog máshogy viselkedni az eredetinél jóval fertőzőbb típus, mint máshol.

