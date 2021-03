Koronavírus: nem várt szigor jön itthon

A szerdai és a csütörtök reggeli kormányüléseken született döntéseket szokás szerint Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette a kormányinfón. A koronavírus-járvány hazai alakulásával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a halottak és az új fertőzöttek napi száma egyértelműen növekszik, és lélegeztetőgépre is egyre többen szorulnak. A reprodukciós ráta Európán belül itthon az egyik legmagasabb.

Az elmúlt napokban matematikusokat, szakértőket, orvosprofesszorokat és virológusokat hallgattak meg, és egyöntetűen úgy vélik, hogy csak a kontaktusok számának radikális csökkentésével érhetünk el eredményt - fogalmazott Gulyás Gergely. A kormány tehát azon a véleményen van, hogy az új típusú koronavírus, illetve az új mutációk közösségi terjedését drasztikus lépésekkel kell megfékezni.

Nem várt szigor jön itthon. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Bezárnak az iskolák, óvodák

Az első, tavaly tavaszi hullámhoz hasolnóan most is bezárnak az általános iskolák és az óvodák, egészen április 7-éig. Emellett jövő hétfőtől 2 hétre az üzleteket is bezárják, így március 8-a és 22-e között csak a létfontosságú élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a drogériák és a benzinkutak tarthatnak nyitva. Ebben az időszakban minden szolgáltatás szünetel majd, kivéve a magánegészségügyi ellátást. Úgy vélik, már ilyen rövid idő alatt is látványos változás érhető el a koronavírus terjedésében, miközben az oltási program továbbra is nagy lépésekben haladhat.

