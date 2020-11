Koronavírus: nem várt segítséget kaptak a tanárok

Csaknem 82 ezer üveg Béres Cseppet adományozott a Béres Gyógyszergyár Zrt. a Klebelsberg Központhoz tartozó általános és középiskolákban tanító pedagógusoknak. A felajánlásról szóló szerződést a cég szolnoki gyárában írták alá csütörtökön. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára kijelentette, az elmúlt két hónap alapján látszik, hogy a nyári felkészülés eredményeként helyenként fordulnak elő koronavírusos esetek. A háromezer óvoda és hasonló számú iskola alkotta állami közoktatási intézményrendszernek ez eddig - egy adott időpontban - mindössze 1-6 százalékát érintette - tette hozzá.

Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke beszédet mond a szolnoki gyárban. Fotó: MTI/Mészáros János

Tavasszal a digitális oktatással időt nyertünk

Az őszi szünetben minden rendelkezésre álló módon igyekeznek felkészülni a járvány további terjedésének megelőzésére, illetve a pandémia féken tartására - mondta az államtitkár, kiemelve, ebben nagy segítséget jelent a vállalat felajánlása. Maruzsa Zoltán úgy fogalmazott, a koronavírus-járvány sokmillió embert veszélyeztető "apokalipszis", amely váratlanul érte a világot. Ehhez kellett igazítani az élet minden területét, így az oktatást is - tette hozzá. A politikus emlékeztetett, tavasszal a kormány a maximális óvatosság elvét követve vezette be a digitális oktatást, és ehhez az "ebben a formában eddig világszerte ismeretlen rendkívüli munkarendhez" a magyar az iskolarendszer hihetetlenül gyorsan alkalmazkodott. Ezzel időt lehetett nyerni az egészségügy felkészülésére, és tapasztalatokat szereztek a további védekezés megszervezéséhez - mondta. A pedagógusok már ebben az időszakban is nagyszerűen helytálltak - hangsúlyozta Maruzsa, aki úgy véli, hálás lehet a társadalom azért, hogy amikor szinte az egész ország leállt, az oktatás "egyetlen hétvége alatt fordult át új platformra és működési elvekre", és ennek köszönhetően így is sikeresen zárták a tanévet.

Elismerés és segítségnyújtás egyszerre

Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke a felajánlásról szólva közölte, 81 720 üveg Béres Cseppet ajándékoznak a Klebelsberg Központon keresztül az állami közoktatási intézmények pedagógusainak. A mintegy 138 millió forint értékű adomány egyszerre a tanítók, tanárok elismerése, megbecsülése és segítségnyújtás is, hiszen ők az egyik legfelelősségteljesebb hivatást gyakorolva ebben a nehéz helyzetben is nap mint nap "a frontvonalban harcolnak". A tanítók és nevelők társadalmi szerepe a világon mindenhol a családokkal egyenrangúként említendő - mondta. Arról is beszélt, hogy a Béres-vállalatcsoport nagyon megbecsüli a tudást, amely nélkülözhetetlen a hitelességhez és a megbízhatósághoz.

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke megköszönve az adományt, példaértékűnek nevezve a felajánlást. Hangsúlyozta, a Béres Csepp ez esetben nem csupán értékes immunerősítő, hanem a pedagógustársadalomra irányuló figyelem és az összefogás jelképe is, és ennek nemcsak a mostani járványhelyzetben, hanem minden probléma megoldásakor kiemelt szerep jut. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronavírus terjedését csak felelősségteljes magatartással lehet visszaszorítani, legyen szó a pedagógusokról, szülőkről, vagy éppen a diákokról. Szeptember óta ebben komoly előrelépés mutatkozik - jegyezte meg, hozzátéve: az érintettek egyre jobban vigyáznak egymásra és ezt a felelősségtudatot kell mindenkiben kialakítani.

