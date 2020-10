Koronavírus: már 3 magyar pedagógus halt meg

Elrettentő, hogy az elmúlt másfél hónap alatt három pedagógus halt bele a fertőzésbe - kommentálta a tragikus eseményeket Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke. Elmondása szerint mindhárman magas vérnyomással küzdöttek, de szedtek rá gyógyszert. Ennek ellenére a koronavírus-fertőzés a páciensek tüdejére húzódott, és légzési elégtelenség lépett fel náluk. Az első áldozat 39 éves volt, a másik kettő pedig 60 év feletti.

Sok pedagógus veszélyeztetettnek számít, mégsem taníthatnak otthonról.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Sok kockázat, kevés lépés

Bizonyos időközönkénti ingyenes tesztelést, a veszélyeztetett pedagógusoknak távoktatást, a koronavírus-fertőzötteknek 100 százalékos táppénzt sürget a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ).

Az alelnök az RTL Klub Híradójának arról is beszélt, a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a pedagógusok 40 százaléka 55 évnél idősebb, tehát a koruk miatt is veszélyeztetettnek számítanak a koronavírus-járvány idején. A csatorna egyébként múlt hét óta többször is megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát azzal, hogy tervezik-e megteremteni az otthoni munkavégzés lehetőségét a krónikus betegségben szenvedő pedagógusok számára. Erre azonban csak annyit válaszoltak, hogy ha valahol megjelenik a fertőzés, ott átmenetileg szünetet rendelnek el, ez pedig a tanárok érdekeit is szolgálja.

Mit tehetnek a krónikus beteg tanárok?

A Híradó kérdésére Müller Cecília országos tisztifőorvos azt tanácsolta a krónikus betegeknek, hogy gyakrabban konzultáljanak kezelőorvosukkal és tartsák karban az alapbetegségüket. A szakember szerint egyébként a járványügyi szabályok szigorú betartásával az iskolákban is minimálisra lehet csökkenteni az új típusú koronavírussal való megfertőződés kockázatát.

