Koronavírus: nem vagyunk még túl a nehezén

Lassan ugyan, de érezhető a javulás a hazai koronavírus-adatokon, a húsvétot megelőző héten már kevesebb új fertőzöttet regisztráltak, mint a korábbiakon, és a napi adatok is kedvezőbben alakultak. Ebből arra következtethetünk, hogy túl vagyunk a koronavírus-járvány harmadik hullámának csúcsán - olvasható a 444.hu összesítőjében. Azt azonban korai lenne kijelenteni, hogy túl vagyunk a pandémia nehezén is, hiszen továbbra is nagyon magas, bőven 20 százalék feletti a pozitív tesztek aránya, ami azt is megnehezíti, hogy pontosan fel lehessen mérni, mennyire kiterjedt a járvány.

Gyógyulás után sincs vége a COVID-19-nek Egyre több beteg szorul intenzív rehabilitációra azt követően, hogy kigyógyult a COVID-19-ből. A szakemberek tapasztalatai szerint afertőzésszinte bármely szervet súlyosan károsíthatja.

Nagyon leterheltek a kórházak

Bár a napi adatok valamelyest javuló tendenciát mutatnak, a magyar egészségügy továbbra is óriási nyomás alatt áll. A legfrissebb jelentés szerint 12 007 fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 1440-en vannak lélegeztetőgépen. Ahogy arra a portál is emlékeztet, jelenleg az egészségügy legnagyobb kapacitására a koronavírusos betegek ellátáshoz van szükség, az erőforrások nagy részét egyéb területekről csoportosították át a COVID-osztályokra, sok helyen azonban ez sem elég ahhoz, hogy a túlterhelt intenzív osztályokon megfelelő ellátást tudjanak biztosítani a súlyos állapotú betegeknek.

Korai lenne azt gondolni, hogy túl vagyunk a koronavírus-járvány nehezén. Fotó: Getty Images

Az új koronavírus-fertőzöttek számában látható javulás számítások szerint 1-2 héten belül mutatkozhatna meg a kórházi adatoknál is, ám jelenleg hiába napról napra kevesebb az újonnan diagnosztizált fertőzött, a kórházban kezelt betegek és a lélegeztetőgépen lévők száma is stagnálást mutat. Emiatt a COVID-19 okozta halálozások számában sem számíthatunk gyors csökkenésre a közeli jövőben.

Fontos a második adag vakcina is

A törékeny javulást a korlátozások túl korai enyhítése hamar visszavetheti. A 444.hu erre példaként Chilét hozza - az apró dél-amerikai országban február elején indult be a tömeges oltási kampány, a lakosság közel egyharmada megkapta az első adag vakcinát, majd nem sokkal később enyhítettek a szigorításokon. Ez azonban túl korainak bizonyult, március közepén az egész ország újból bezárkózott, miután az újonnan regisztrált fertőzések és a halálozási adatok is újra növekedésnek indultak. Ehhez nagyban hozzájárult az, hogy a szakértők javaslatai ellenére március 1-jén megnyithattak például a bevásárlóközpontok, az edzőtermek, az éttermek, az iskolák és a templomok is.

Ahogy a chilei példa is jól mutatja, a védőoltások első adagja önmagában nem ad azonnali védettséget a fertőzéssel szemben, kellően erős immunválasz a második adag vakcina beadása után 7-21 nappal alakulhat ki a gyártók szerint. Vagyis fontos, hogy az első adag oltás után is betartsuk a járványügyi előírásokat, és ne ringassuk magunkat abba a hitbe, hogy már védettek vagyunk a COVID-19-cel szemben. Ahogy a szakértők is rendre megerősítik, a társadalom védettsége még messze elmarad a nyájimmunitási küszöbtől, ami ahhoz szükséges, hogy leküzdhessük a járványt. Ehhez ugyanis a vírus különböző variánsai miatt már 85-90 százalékos átoltottság is szükséges lehet.

Amennyiben olyan új koronavírus-mutációk kezdenek globálisan terjedni, amelyek kijátsszák a jelenlegi oltóanyagokkal megszerezhető immunvédelmet, egy éven belül új koronavírus elleni vakcinák fejlesztésére és gyártására lehet szükség - állítják szakértők. Erről a témáról ide kattintva olvashat bővebben korábbi cikkünkben.