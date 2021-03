Gyógyulás után sincs vége a COVID-19-nek

Hogyan jelentkezik a hosszú COVID gyerekeknél? Részletek itt.

Volt beteg, akinél az oxigénhiány olyan elváltozáshoz vezetett, mintha középsúlyos vagy akár súlyos koponyatrauma miatt sérült volna az agyszövete - árulta el a Népszavának nyilatkozva dr. Csapody Marcel, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főorvosa. Az intézet fejlesztő részlegén kezelik azokat a gyógyult COVID-19-betegeket, akiknél a betegség szövődményeként szervi károsodás alakult ki. Állapotuk olyan súlyos, hogy szakszerű rehabilitáció nélkül nem lenne esélyük az állapotjavulásra, gyógyulásra. A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy ugyanitt hagyományosan agysérülteket, kómásokat kezelnek.

A COVID-19-betegek rehabilitációja során gyógytornára is szükség lehet. Fotó: Getty Images

A főorvos elmondta, leggyakrabban a tüdő szövete hegesedik, aminek következtében csökken a páciensek légzőfelülete. Minderre tünetként erős, akár enyhe megterhelésre is jelentkező légszomj, köhögés és gyengeség hívhatja fel a figyelmet. Szintén jellegzetes szövődmény az idegrendszer károsodása, mivel a COVID-19 az agy érhálózatát is roncsolhatja. Ez pszichés tüneteket is kiválthat, így akár csökkent koncentrációs, illetve romló problémamegoldó-képességet, memóriaproblémákat. Továbbá kihatással lehet a hangulatunkra is.

A rehabilitáció gyógytornát, pszichológusi vagy pszichiáteri ellátást, zeneterápiát foglalhat magában. A terápiában tüdőgyógyászok és gyógytornászok is részt vesznek, a többi között légzőgyakorlatokkal javítva az érintettek légzéskapacitását. Ezen felül, mivel tartós lélegeztetés mellett a betegek rövid idő alatt jelentős test- és izomtömeget veszíthetnek, így a talpra álláshoz speciális gyógytornára és dietetikai tanácsadásra is szükség lehet.

