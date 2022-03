Koronavírus: nem tudni, hogyan folytatódhat a védekezés

Több mint két évvel az után, hogy a koronavírus-járvány világszintű problémává vált, megoszlik a tudományos világ véleménye arról, hogyan kellene hosszú távon védekezni a pandémia ellen - írja a Financial Times cikkére hivatkozva a Napi.hu. A lap szerint egyre több kutatás támasztja alá, hogy az idősek és az egészségügyi problémákkal küszködők esetén ajánlatos lenne a negyedik koronavírus-oltás beadása, az viszont még nem egyértelmű, hogy ezt másokra is ki kellene terjeszteni.

Koronavírus: kell-e negyedik oltás? Noha egyre több adat és információ gyűlik össze a koronavírus elleni védőoltások gyakorlatban tapasztalt hatékonyságáról, az újonnan felbukkanó variánsok okozta járványhullámok miatt még mindig nem egyértelmű, hogy pontosan mikor lehet szükség a következő emlékeztető oltás beadására.

Nehéz rávenni az embereket, hogy félévente oltassanak

A szakértők egy része arra hívja fel a figyelmet, hogy az egymást követő erősítő oltások és a korábbi fertőzések párosulva a járványügyi korlátozások feloldásával, a korábbi gondok megismétlődéséhez vezethetnek. Hogyha pedig ebben a helyzetben terjedni kezd egy új vírusvariáns, az egy olyan járványhullámot indíthat el, ami teljesen leterhelheti az egészségügyet.

A lakosságot nehéz lenne rávenni arra, hogy félévente oltassanak. Fotó: Getty Images

Az amerikai Pfizer gyógyszergyártó a napokban kérte az egészségügyi hatóságokat, hogy engedélyezzék a 65 éven felüliek negyedik oltását a készítményével, a Moderna azt szeretné, ha koronavírus-vakcinájának negyedik dózisa bárki számára beadható lenne. Az EU gyógyszerhatósága azonban további adatokat szeretne látni arról, hogy valóban szükséges a következő dózis beadása. Ezzel elkerülnék, hogy az ismétlődő oltásokkal feleslegesen túlterheljék a páciensek immunrendszerét.

Egy friss kutatás szerint, ami a New England Journal of Medicine orvosi folyóiratban jelent meg, a fiatal, egészséges felnőttek esetén a negyedik oltás "kevés további védelmet" nyújt a harmadiknál elérthez képest. Izraeli tapasztalatok is azt mutatják, hogy a páciensek korától függően eltérő lehet az újabb vakcina hatásossága. Ezekiel Emanuel, a University of Pennsylvania közegészségügyi szakérője szerint a lakosságot valószínűleg amúgy is nehéz lenne rávenni arra, hogy félévente oltassanak. Egyes szakértők szerint ugyanakkor ősszel szükséges lehet még egy általános oltási kampány annak érdekében, hogy tél elején ne érkezzen egy újabb járványhullám.