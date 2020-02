Koronavírus: nagyot hibázhattak a debreceni reptéren

Súlyos károkat okozna egy világjárvány Londoni pénzügyi elemzők számításai szerint ezer milliárd dollárt meghaladó globális növekedési veszteséget, Amerikában és az euróövezetben recessziót is okozhatna az idén az új típusú koronavírus, ha terjedése világjárvánnyá szélesedne. Részletek itt.

A lapot helyszíni forrásuk tájékoztatta arról, hogy egy hétfőn éjszaka Milánóból Debrecenbe érkező repülőgép utasainál a kötelező ellenőrzésen a hőmérők 32-33 fokos testhőmérsékletet mutattak ki, az embereket azonban ennek ellenére minden további nélkül átengedték. Az ellenőrzéseket egyébként azt követően vezették be, hogy kiderült, Észak-Olaszországban megjelent a koronavírus.

Az esetről fotók is készültek, mutatjuk az egyiket:

32-33 fokot mutatott a hőmérő a kötelező ellenőrzésnél a debreceni reptéren. Forrás: Getty Images

A lap forrását megkereste a forgalmazó, aki szerint a mérések hibásan zajlottak. Iparági szakértők szerint nem megfelelő használat esetén (például mert túl nagy távolságról mérik a lázat) előfordulhat, hogy az eszköz alacsonyabb testhőmérsékletet mutat ki. Egy másik szakértő azt mondta, a mutatott szám teljesen irreális, így vagy a mérést végzők hibáztak, vagy a készülékekkel lehet gond.

A Debrecen International Airport holnapra ígért tájékoztatást az ügyben.

Karanténban két olasz tartomány

Mint azt mi is megírtuk, a koronavírus Olaszországban is megjelent, és rendkívül gyorsan terjed, már több települést karantén alá vontak. A legfrissebb adatok szerint a fertőzöttek száma 322-re emelkedett, és 11 ember hunyt el a betegség következtében. A fertőzöttek többségét továbbra is a vírus két gócpontjának tartott Lombardia és Veneto tartományban regisztrálták, a 11 halottból kilenc Lombardiában veszítette életét. A betegekből 29-t intenzív osztályon kezelnek, 137-en otthoni karanténban tartózkodnak.