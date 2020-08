Koronavírus: minden iskolának saját protokollt kell kidolgoznia

Ahogy arról a Házipatika.com is beszámolt, annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány második hulláma egyre jobban fenyeget, és nő az aktív fertőzöttek száma, a kormány továbbra is hagyományos tanévkezdést tervez. Annak érdekében pedig, hogy elkerüljék a vírus terjedését, múlt héten kiküldtek egy 70 pontból álló járványügyi protokollt, amelyet aztán az elmúlt napokban több pedagógus és szülő is kritizált.

A Köznevelés-stratégiai Kerekasztal mai gyűlésén pedig egyebek között erről is szó volt. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke arról számolt be a Népszavának, hogy mint elhangzott, minden köznevelési intézménynek magának, a helyi sajátosságok figyelembevételével kell kidolgoznia az őszi iskolakezdéssel kapcsolatos járványügyi protokollt.

Nem támogatják a pedagógusok előzetes szűrését

A kerekasztalon részt vett Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is, aki tisztázta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) által múlt héten kiadott, 70 pontos intézkedési terv nem kötelező jellegű, abban csak ajánlásokat fogalmaztak meg az óvodák és iskolák számára. A szaktárca azt is megígérte, fenntartótól függetlenül minden intézmény kap fertőtlenítőszereket. Totyik Tamás elmondása szerint az oktatásirányítás képviselői azonban nem támogatták a pedagógusok előzetes szűrésére, illetve érintésmentes hőmérők beszerzésére vonatkozó javaslataikat.

A szakszervezet azt is felvetette, hogy a pedagógusok kapjanak 100 ezer forint jutalmat az előző félévi munkájuk elismeréseként. Továbbá szeretnék elérni azt is, ha egy iskolai dolgozó bizonyítottan a munkahelyén kapja el a SARS-CoV-2 vírust, akkor azt a munkahelyi balesetek körébe sorolják, a betegség idejére pedig kapja meg a teljes fizetését. Ezekre a javaslatokra azonban nem érkezett reakció egyelőre.