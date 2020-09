Koronavírus: meghalt egy 37 éves magyar fertőzött

Újabb 633 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 19499-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 8 krónikus beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 694-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi áldozatok többsége 65 évnél idősebb volt, egyikük azonban egy 37 éves nő volt, aki akut leukémiával küzdött. Emellett elhunyt egy 51 éves férfi is, aki cukorbetegségben és kóros elhízásban szenvedett.

534-en szorulnak kórházi kezelésre, 36-an lélegeztetőgépen vannak.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

534-en vannak kórházban

Jelenleg 14246 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, 40 százalékuk budapesti. 534-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 36-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 4559-en már gyógyultan távozhattak az egészségügyi intézményekből. A legfrissebb adatok szerint 25212 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 632 ezer koronavírustesztet végeztek el az ország akkreditált laboratóriumaiban.

Új szabályok léptek életbe

Koronavírus: az orvos már teszt nélkül is fertőzöttnek minősíthet - részletek itt.

Ahogy az új adatok is figyelmeztetnek, jelenleg a koronavírus-járvány második hulláma zajlik Magyarországon, a vírus már közösségben terjed. A cél most az, hogy az ország működőképessége fennmaradjon, és a kór ne tudja megbénítani a mindennapokat. Ezért a már érvényben lévő és könnyen betartható általános szabályoknak most még nagyobb jelentőségük van. Szeptember 21-étől azonban új szabályok is életbe léptek: az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett már a mozikban, a színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is kötelező a maszk használata. Ugyancsak hétfőtől 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni.

Emellett - az új típusú koronavírus közösségi terjedésének megfékezése érdekében - továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Ezek mellett pedig ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Létszámleépítésre készül a Budapest Airport az utazási korlátozások miatt - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!