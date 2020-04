Koronavírus: még közel sincs vége a válságnak

Mindenki örül annak Ausztriában, hogy jó úton haladunk, és húsvét után sor kerülhet a koronavírus-járvány miatt bevezetett óvintézkedések óvatos feloldására, ám be kell látni, hogy ez még nem minden államban történhet meg - közölte a külügyminiszter. Éppen ezért továbbbra is érvényben lesz a 29 országra - többek között Olaszországra, Svájcra, Spanyolországra és Franciaországra - korábban kiadott utazási figyelmeztetés, valamint 7 további országra - Belgiumra, Portugáliára, Svédországra, Brazíliára, Indonéziára, Nigériára és a Fülöp-szigetekre - is kiterjesztik.

Az előírt távolságot betartva beszélget két nő Bécsben. Fotó: Getty Images

"Senkit sem hagyunk cserben"

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a koronavírus-válság kezdetén 47 ezer osztrák állampolgár tartózkodott külföldön. Közülük jelenleg még 3500-an vannak, akiket nem sikerült hazahozni. Ugyanakkor ezerre tehető azoknak a száma, akik szeretnének hazatérni Ausztriába. "Senkit sem hagyunk cserben, aki önhibáján kívül került vészhelyzetbe" - szögezte le Schallenberg. Jelenleg a világ 84 különböző államában tartózkodnak még osztrák állampolgárok, kisebb csoportokban. Számukra hazatérésüket követően 14 napos karantént rendelnek el.

Szigorúbb szabályok jönnek

Koronavírus: a fals negatívak fertőzhetnek - a részletekért kattintson ide!

Május közepétől fokozatosan kinyithatnak majd az osztrák vedéglátóipari egységek, azonban a fürdők, a strandok és a szállodák számára szigorúbb szabályokat vezetnek majd be, hogy elkerüljék a fertőzésveszélyt - ismertette Elisabeth Köstinger turizmusért felelős miniszter. A pincérek számára várhatóan kötelező lesz a szájmaszk vagy akár a kesztyű viselése, illetve a legalább egy méteres távolság betartása, a konkrét részletek azonban még kidolgozás alatt vannak. A tárcavezető emellett arra kérte az osztrákokat, hogy lehetőség szerint a hazájukban tervezzenek nyaralást. Külföldre csak akkor utazzanak, ha az adott országokban is legyőzik a koronavírust - tette hozzá.

Ausztriában egyébként eddig csaknem 13 ezer koronavírusos beteget és 273 áldozatot regisztráltak, miközben világszerte már a 1,5 millióhoz közelít a fertőzöttek száma és több mint 83 ezren hunytak el.

"Kérem, ne dugjon senki fokhagymát a fülébe, nem véd a koronavírustól" - a részleteket olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkében!