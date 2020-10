Koronavírus: meddig kell még maszkot viselni?

Ez egy vírus, mi pedig csak annyit tehetünk, hogy védekezünk ellene, a járványhullámok azonban egyre nagyobbak lesznek - mondta el Lisziewicz Julianna immunológus az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A szakember szerint a koronavírus-járvány első hulláma csak "bemelegítés" volt.

A maszktól és a kézmosástól egy jó ideig még nem szabadulunk. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mikor jöhet az oltás?

Az Egyesült Államokban 3 különböző koronavírus-vakcina klinikai eredményeit is decemberre várják. A hatóságnak ugyanis még el kell döntenie, hogy engedélyezi-e a tömeges oltás megkezdését. A csak akkor adja meg ezt az engedélyt, ha az oltóanyag legalább 50 százalékos hatékonysággal bír, azt viszont továbbra sem tudni, hogy mennyi ideig tart majd az oltás általi védettség. Emellett még az is nagy kérdés, hogy ez emberek egyáltalán beadatnák-e maguknak az oltást. Az emberekre ugyanis semmilyen terápiát vagy vakcinát nem lehet rákényszeríteni - magyarázta az immunológus.

Az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett amerikai vakcinák tömeggyártása egyébként már be is indult, annak ellenére, hogy még nem is engedélyezték az oltóanyagokat. Azonban első körben úgyis csak az Egyesült Államokban indul majd meg az immunizálás - bár az Európai Unió (EU) azon van, hogy Európa is minél hamarabb kapjon az oltóanyagokból. Azonban az oltás elérhetővé válása után is még legalább egy évig fenn kell tartani a maszkviselést és a gyakori kézmosást - véli a szakember.

Mi jelenthet még megoldást?

Az immunológus szerint azonban nemcsak a tömegvakcina jelenthet megoldást a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Elmondása szerint ő a munkatársaival most azon dolgozik, hogy előre jelezni tudják, kinél milyen immunválaszra van szükség a vírus támadásának kivédésére. Ehhez egy mesterséges intelligencián alapuló rendszerrel próbálják feltérképezni, hogy egy adott ember genetikája alapján hogyan lehetne megerősíteni az immunrendszert.

