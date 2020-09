Koronavírus: mától új beutazási szabályok érvényesek itthon

A kormány pénteki ülésén áttekintette a járványügyi helyzetet és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket. A koronavírus-járvány második hulláma Magyarországot is elérte - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Mint írták, a kormány a védekezés sikerét emberéletekben méri, ezért kiemelten fontos a beutazási korlátozás és az általános védelmi intézkedések betartása. Arra hívták fel a figyelmet, hogy most egyszerre kell gondoskodni a leginkább veszélyeztetett idősek biztonságáról, biztonságban kell tudni az iskolába járó gyermekeket és biztosítani kell a gazdaság zavartalan működését.

A tájékoztatás szerint a kormány összegezte a szeptember 1-jén életbe lépett beutazási korlátozások eddigi tapasztalatait és azt a döntést hozta, hogy a magyar gazdaság zavartalan működéséért az üzleti célú beutazást a továbbiakban engedélyezik. Pontosították a külföldön végzett tesztekre vonatkozó szabályozást is. Ennek alapján Magyarországra történő beutazásnál, egy, schengeni tagállamban készült PCR-tesztet a hazai teszttel egyenértékűnek ismernek el.

A kötelező két hetes karantén kiváltásához szükséges két PCR-tesztből bizonyos esetekben elég, ha csak az egyik készül Magyarországon. Fotó: Getty Images

A kormányülésen döntés született arról is, hogy a magyarországi sportrendezvényekre történő beutazás szigorú feltételeit kiterjesztik a kulturális rendezvényekre is. A nézőkkel kapcsolatban azt írták: Magyarországon megrendezendő nemzetközi sportesemény, valamint kulturális rendezvény nézője csak akkor léphet be az országba, ha rendelkezik negatív PCR-teszteredménnyel, van a rendezvényre jegye, és aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak. Köteles továbbá a belépést követő 72 órán belül elhagyni az országot.

Ezek a pontos szabályok

Péntek este a Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján az alábbiakban változott a beutazás rendje. A szabályozás mától hatályos.

A két negatív tesztből elég, ha csak az egyik készül Magyarországon. A közlönyben kihirdetettek szerint, a magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esik, tehát ugyanaz a szabály vonatkozik a magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottjára, ha külföldön megrendezett kulturális rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételét követően lép be Magyarország területére. Eszerint "az első, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként - SARS-CoV-2 PCR tesztként - azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja." Tehát a kötelező két hetes karantén kiváltásához szükséges 2 negatív teszt egyikének elfogadják a schengeni térségbe tartozó országokban, az USA-ban vagy Kanadában végzett PCR-teszteket is .

Ha gazdasági célú a magyar állampolgár kiutazása, és ezt igazolni is tudja, akkor nincs karanténkötelezettsége, amikor hazatér. "Ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet." Ha azonban nem tudja igazolni, ugyanaz vonatkozik rá is a két hét karantén vagy 2 negatív PCR-teszt tekintetében mint minden más magyar állampolgárra.

Ha gazdasági célú a beutazás, a nem magyar állampolgárok is mentesülnek a korlátozások (karantén vagy PCR-tesztek) alól, amennyiben ezt igazolni tudják

Egy teszt is elég, ha nemzetközi sporteseményre, vagy kulturális rendezvényre érkezik egy nem magyar állampolgár nézőnek. A SARS-CoV-2 PCR-tesztnek a beutazás előtti 3 napon belülinek és negatívnak kell lennie, az érintettnek pedig rendelkeznie kell a belépéskor erről szóló magyar vagy angol nyelvű okirattal, valamint az eseményre szóló belépővel, és Magyarország területét a belépést követő 72 órán belül el kell hagynia .

. A kulturális rendezvényekre érkező nem magyar fellépők és technikai személyzet továbbra is csak két negatív PCR-teszttel léphet be az országba, ha azok a beutazás előtti 5 napban, 48 órás különbséggel készültek.

