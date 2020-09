Koronavírus: más országok ingyen kínálják a teszteket

Bár a járvány második hulláma már Magyarországra is megérkezett, továbbra sem egyszerű itthon hozzáférni a fertőzöttséget kimutató PCR-teszthez. Több dolognak is teljesülnie kell egyszerre ahhoz, hogy valakit térítésmentesen megvizsgáljanak, összességében szinte minden uniós tagországban sokkal könnyebb ingyenes tesztet csináltatni, mint a magyaroknak - írja a 444.

Itthon az sem elég az ingyenes teszthez, ha jelentkeznek a tünetek. Fotó: Getty Images

Tízezreket kell fizetni egy tesztért

Az Our World in Data térképe szerint csak a bolgár szabályozás hasonlít a mienkhez, ahol szintén több feltétel kell, hogy teljesüljön az ingyenes teszteléshez. Előszöris a koronavírus jellegzetes tüneteit kell produkálni - igaz, ezt kiválthatja a háziorvos gyanúja is, illetve az, ha az érintettnél már kimutatták a "COVID-19 fertőzésre jellemző radiológiai eltérést". Továbbá legalább egynek teljesülnie kell az alábbiak közül is:

Az illető erősen fertőzött területen járt;

Kontaktusba került fertőzött személlyel;

Járó- vagy fekvőbeteg-ellátásra szorul bármi miatt;

Közvetlen betegellátásban résztvevő egészségügyi dolgozó,

Kockázati csoportba tartozó személyeket gondozó, bentlakásos intézményben lakik vagy dolgozik.

Aki nem teljesíti a megadott kritériumokat, az a saját költségére végeztetheti el a tesztet. A Nemzeti Népegészségügyi Központnál 30 ezer forintba kerül ez a vizsgálat, de ha gyorsított eljárást kérünk (ami egy napon belül ad eredményt), illetve szombaton tesztelnénk, akkor az ár 45 ezer forint. A magánszolgáltatóknál is hasonló árakkal találkozhatunk, ezekben 25-40 ezer forint körüli összegért végeznek el egy tesztet.

Ezzel szemben Franciaországban már például orvosi recept és tünetek nélkül is lehet PCR-tesztet kérni, a költségeket pedig vállalja az állam. Habár vannak kapacitásbeli gondok, a minták 80 százalékát 36 órán belül sikerül kielemezni. Németországban már enyhébb tünetek esetén is elvégzik a tesztet, nagyobb gócpontok esetén pedig tömeges teszteléseket is végeznek. A fertőzöttek kontaktjait tünetek nélkül is tesztelik az országban, míg nálunk legfeljebb "a rendelkezésre álló kapacitásnak megfelelően" lehet tesztet kérni.