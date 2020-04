Koronavírus: marad a szigor a németeknél

Nagy Britanniában eddig csaknem 30 ezer koronavírusos beteget és 2352 áldozatot regisztráltak. A brit egészségügyi hatóságok korábban naponta átlagosan 6 ezer koronavírustesztet végeztek el, de a kormány április közepéig 25 ezerre tervezi emelni a szűrések napi számát.

Az igazolt koronavírus-fertőzöttek között egyébként több ismert ember és politikus is van, pédául Károly trónörökös, II. Erzsébet királynő 71 éves fia - bár ő már felépült és egyhetes karanténidőszaka véget ért -, Boris Johnson miniszterelnök , Matt Hancock egészségügyi miniszter, Chris Whitty angliai tisztifőorvos, és David Frost, az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszeréről szóló tárgyalások brit küldöttségvezetője is. Továbbá Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója a múlt hónap végén bejelentette, hogy az ő koronavírustesztje is pozitív lett.