Koronavírus: a brit miniszterelnök is fertőzött

A Twitteren közzétett bejegyzés szerint a brit kormányfő enyhe tüneteket tapasztalt az elmúlt 24 óra folyamán, a laboratóriumi tesztek pedig új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta megbetegedést (COVID-19) mutattak ki nála. Jelenleg otthoni karanténban van, de úgy fogalmazott, videókonferenciákon keresztül folytatja a kormányzat vezetését a vírus elleni küzdelemben. "Együtt le fogjuk ezt győzni" - tette hozzá Johnson, aki a #StayHomeSaveLives hashtaget használva is igyekszik arra buzdítani honfitársait, hogy maradjanak otthon ebben a nehéz és kritikus időszakban.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government's response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives