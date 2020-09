Koronavírus: már itt is tilos a látogatás

A koronavírus-helyzet romlása miatt nem lehet látogatni a betegeket a fővárosi Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban, az Észak-közép-budai Centrumban (Szent János kórház), valamint az Új Szent István Kórház és Szakrendelőben sem. Látogatási tilalmat hirdetett továbbá a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, valamint a Bajcsy-Zsilinkszky Kórház és Szakrendelő is.

Újabb kórházak hirdettek látogatási tilalmat. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Vidéken is sok helyen életbe lépett a tilalom

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az elmúlt napokban több vidéki kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el, hogy megakadályozzák az új típusú koronavírus intézményen belüli elterjedését. Ennek értelmében nem fogadhatnak látogatókat a betegek a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Nyíri úti és Balaton utcai fekvőbeteg telephelyein, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház több intézményében, továbbá az egri Markhot Ferenc Kórházban. Tilos a látogatás továbbá a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház teljes területén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház valamennyi tagkórházában, valamint a szekszárdi Tolna Megyei Balassa János Kórházban is.

A koronavírus okozta helyzetre való tekintettel hasolóan döntött a Bajai Szent Rókus Kórház is, így az intézmény valamennyi fekvőbeteg-ellátó osztályán tilos a látogatás. A Kanizsai Dorottya Kórházban részleges látogatási tilalom lépett érvénybe a krónikus belgyógyászati és az intenzívterápiás osztályon, valamint az újszülöttrészlegen. Nem rég pedig az Orosházi Kórház is bejelentette, hogy az intézmény egész területére bevezetik a korlátozást. Az intézkedés szakrendelőt nem érint, de a szakrendelésekre továbbra is kizárólag telefonos időpontkérés után lehet érkezni.

Szintén megtiltották a betegek felkeresését a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház kiskunfélegyházi telephelyén, illetve a szombathelyi Markusovszky Kórházban is. Komárom-Esztergom megye kórházai közül pedig Esztergomban és Dorogon rendeltek el látogatási tilalmat. Hétfőtől már Komáromban sem lehet látogatni a fekvőbetegosztályokat, a tatabányai Szent Borbála kórházban és tatai részlegén pedig már márciustól folyamatos látogatási tilalom van érvényben a koronavírus-járvány miatt.

A közlések szerint a csomagküldési és kapcsolattartási jogokat mindenütt biztosítják. A súlyos állapotú betegeket, a kiskorúakat, valamint a szülő nőket közvetlen hozzátartozó meglátogathatja, illetve egyházi személy is felkeresheti a betegeket.

