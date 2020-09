Koronavírus: újabb kórházak hirdettek látogatási tilalmat

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az elmúlt napokban több kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el, hogy megakadályozzák az új típusú koronavírus intézményen belüli elterjedését. Ennek értelmében múlt szombattól nem fogadhatnak látogatókat a betegek a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Nyíri úti és Balaton utcai fekvőbeteg telephelyein, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház több intézményében, továbbá az egri Markhot Ferenc Kórházban.

Újabb kórházak hirdettek látogatási tilalmat a járvány miatt.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

További kórházak döntöttek így

A koronavírus-helyzet súlyosbodása miatt azonban egyre több intézmény dönt hasonlóképpen. Így például hétfőtől a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház teljes területén életbe lépett a látogatási tilalom. A rendelkezés határozatlan ideig, visszavonásig marad érvényben.

Keddtől teljes látogatási tilalmat rendeltek el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház valamennyi tagkórházában is. A szintén visszavonásig érvényes intézkedés a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházat és annak Sóstói úti telephelyét, illetve a nagykállói, a fehérgyarmati, a mátészalkai és a vásárosnaményi tagkórházak összes gyógyító osztályát érinti.

A koronavírus gyorsuló terjedése miatt kedd reggel hat órától a szekszárdi Tolna Megyei Balassa János Kórházban is tilos a látogatás. A kórházba most csak előszűrés után lehet belépni, kísérő pedig csak indokolt esetben mehet be. A járóbeteg-ellátás kórházi belépési pontjai viszont továbbra is változatlan rendben működnek.

Új módszer segíthet a koronavírus elleni harcban - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!