Koronavírus: már foglalhatunk magunknak vakcinát

A koronavírus-járvány és annak hatásai sok ember életét keserítik meg. A tudósok egyetértenek abban, hogy a pandémia csak egyetlen módon szorítható vissza, mégpedig a vakcinával. Mivel azonban globális járványról van szó, az első hónapokban rendkívül nehéz lesz oltóanyaghoz jutni, ráadásul a Magyarországnak jutó mennyiség és az oltás lebonyolítása is rengeteg kérdést vet fel - olvasható a Nemzetközi Oltóközpont oldalán, ahol egyúttal megoldást is kínálnak a problémára. "Foglaljon nálunk COVID-19 vakcinát, hogy az elsők között kapja meg az oltást" - írják a felhívásban.

Előfoglalási jogot árulnak a koronavírus-vakcinára.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Kiemeik azt is, hogy valószínűleg belátható időn belül elérhetővé válik egy vagy több, Magyarországon is engedélyezett oltóanyag az új típusú koronavírus ellen. Az engedélyezett vakcinákat az oltóközpont - a tájékoztatás szerint - a gyártótól vagy a gyógyszerforgalmazóktól szerezik majd be.

Kinek szól a szolgáltatás?

A leírás szerint a Nemzetközi Oltóközpont előfoglalási szolgáltatása főként azoknak szól, akik nem háziorvosnál vagy kórházban szeretnék beadatni a COVID-19 elleni védőoltást, hanem magánrendelőben. Ajánlják továbbá azoknak, akik nem akarnak hónapokat várni arra, hogy hozzájussanak a védettséget biztosító oltóanyaghoz. Az előfoglalás díja fejenként 5 ezer forint, ez azonban az oltás díját nem tartalmazza.

Ha ingyen lesz az oltás, visszaadják a pénzt

Az oltóközpont kiemeli ugyanakkor, hogy amennyiben ingyenes lesz a koronavírus-vakcina, az előfoglalási díjat természetesen visszafizetik. Emellett akkor is visszatérítik a foglaló összegét, ha valaki máshol ingyenesen beadatja az oltást, és ezt igazolni is tudja. A tájékoztatóban arra is kitérnek, hogy amennyiben többfajta vakcinát tud szerezni az oltóközpont, akkor a páciens döntheti el, melyiket választja. Ha pedig egyik általuk forgalmazott oltóanyagot sem akarja beadatni magának az ügyfél, szintén visszajár a foglalás díja.

