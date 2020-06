Koronavírus: már embereken tesztelik az orosz vakcinát

Az új típusú koronavírus elleni oltóanyag kidolgozásában a védelmi minisztérium 48. központi kutatóintézetének szakemberei vettek részt. Az intézet korábban az ebola, a MERS és az influenza ellen is dolgozott ki oltóanyagot. A hivatalos tájékoztatás szerint a mai napon megkezdődik az önkéntesek első csoportjának kivizsgálása és a kísérletre való felkészítése.

Szeptemberben meg is kezdődhet a tömeges oltás. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Júliusban véget érhet a klinikai teszt

Az oroszok a koronavírus-fertőzés kezelésére szolgáló gyógyszer gyártásának tekintetében is az élen járnak. Június 11-étől már a jóváhagyott szerrel kezelhetik a koronavírusos betegeket. A részletekért kattintson ide!

Május 22-én vált ismertté, hogy a Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) munkatársai - elsőként és nem hivatalosan - önmagukon próbálták ki az ott kifejlesztett vektorvakcinát. A központ igazgatója, Alekszandr Gincburg akadémikus sikeresnek nevezte a kísérletet, a koronavírus-fertőzés elleni oltások ugyanis nem jártak káros mellékhatással. A védelmi miniszter, Szergej Sojgu ígérete szerint a katonák július végéig befejezik a vakcina klinikai kísérleteit.

Ősszel kezdenék is a tömeges oltást

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, Rinat Makszjutov, a novoszibirszki állami kutatóközpont vezérigazgatója május közepén bejelentette, hogy a kifejlesztés szakaszainak lerövidítésére vonatkozó rendeletnek köszönhetően a koronavírus elleni vakcinát szeptemberben már be lehet jegyeztetni. Tegnap pedig Dmitrij Csernisenko miniszterelnök-helyettes is megerősítette, hogy Oroszországban várhatóan ősszel kezdik majd meg a tömeges vakcinációt.

Oroszországban egyébként nemcsak ezen az egy lehetséges oltóanyagon dolgoznak. Az ország kutatói 47-féle COVID-19-vakcinát kezdtek el fejleszteni.

