Koronavírus: szeptemberben bejegyezhetik az első vakcinát

Szerző: MTI/HáziPatika.com Létrehozva: 2020. május 15. 12:46 Módosítva: 2020. május 15. 14:04

Júniusban befejezi a prototípusok preklinikai tesztelését, szeptemberben pedig be is kívánja jegyeztetni az új típusú koronavírus elleni vakcináját a novoszibirszki Vektor intézet - jelentette be Rinat Makszjutov, a novoszibirszki állami kutatóközpont vezérigazgatója.

