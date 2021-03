Koronavírus: már a gyermekorvosok is oltanak

A jelenlegi járványhelyzetben az egészségügyben dolgozókra, így a háziorvosokra is rendkívüli terhelés nehezedik. A napi betegforgalom jelentős növekedése mellett a koronavírus elleni védőoltások beadásának szervezése, adminisztrációja és kivitelezése embert próbáló feladat, ráadásul a legtöbbször csupán egyetlen asszisztens segítségére számíthatnak az orvosok - olvasható a HGYE közleményében.

A cél érdekében a gyermekorvosok is felajánlják segítségüket. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Segítenek a gyermekorvosok

A HGYE felismerte az ellátórendszer kritikus terhelését, ezért az alapellátó gyermekgyógyászokhoz fordult, arra kérve őket, hogy önkéntesként továbbra is minél nagyobb számban csatlakozzanak az oltópontok vagy a háziorvosok munkájához. Mint írták, a gyermekorvosok hivatástudata, elkötelezettsége és kollegialitása nyilvánul meg abban, hogy felajánlják önzetlen és szakértő segítségüket. A cél, hogy a felnőtt lakosság minél nagyobb hányada megkaphassa az oltást, és ezzel megszerezhesse a COVID-19 elleni védelmet. Egyébként már eddig is számos házi gyermekorvos kapcsolódott be az oltási feladatok elvégzésébe.

Közös érdek, közös feladat

Az egyesület sezrint az új típusú koronavírus terjedésének visszaszorítása közös érdek és közös feladat. "Nemcsak kollégáink munkáját könnyítjük meg, de életeket, családokat menthetünk meg most azzal, ha szaktudásunkat, képzettségünket kihasználva, orvosi hivatásunk gyakorlásával mi, gyermekgyógyászok is kivesszük a részünket a munkából" - fogalmaztak a közleményben.

