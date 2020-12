Koronavírus: közel kétezer új fertőzött itthon

Mit mutatnak ki a koronavírustesztek? Többféle tesztelési eljárást is alkalmaznak az új típusú koronavírus-fertőzés kimutatására. Miben különböznek ezek, és mennyire megbízhatóak az általuk adott eredmények? Részletek itt.

1972 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 319 543 főre nőtt az itthon beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Elhunyt 137 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 9429 főre emelkedett. A legidősebb áldozat egy 96 éves nő, alapbetegségei a következők voltak: magas vérnyomás, krónikus veseelégtelenség, magas koleszterinszint, cukorbetegség. A legfiatalabb elhunyt 55 éves volt, alapbetegségként a magas vérnyomást, illetve a cukorbetegséget tüntették fel nála. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 144 234 fő, az aktív fertőzöttek száma 165 880 főre csökkent. 6 155 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 425-en vannak lélegeztetőgépen.

Szerda reggeli friss adatok szerint a koronavírus-fertőzöttek száma 1972 fővel nőtt Magyarországon. A fotó a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren készült, 2020. december 17-én. Forrás: Getty Images

70 ezer oltóanyag érkezett

A hivatalos tájékoztató oldal arról is írt, hogy a második vakcina-szállítmány ma reggel érkezett meg Magyarországra, és az eddig kijelölt öt kórházi oltópont mellett a többi kórházi oltóponton is megkezdődik az egészségügyi dolgozók oltása. A Németországból érkezett Boeing 757-es fedélzetén 70 ezer oltóanyagot hoztak, ez 35 ezer magyar egészségügyi dolgozó oltására elegendő - ez már az MTI-n olvasható. A vakcinák olyan dobozokban jöttek, amelyek képesek mínusz 60 és mínusz 90 fok közötti tárolási hőmérsékletet biztosítani azoknak tíz napig. Az oltás maga körülbelül fél órát vesz igénybe. Először kikérdezik a beoltandókat az egészségi állapotukról, ki kell tölteniük egy engedélyező nyilatkozatot, majd karba megkapják az oltást, amit egy rövid megfigyelés követ.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kedden azt mondta, a koronavírus elleni oltóanyaggal kapcsolatban eddig jók a tapasztalatok, és nem észleltek semmilyen súlyos mellékhatást.

Jövőre kialakulhat a nyájimmunitás

Ha megérkezik az a mennyiség, amelyet Magyarország több gyártónál is lekötött, akkor a lakosság 60-70 százaléka be tudja oltatni magát a koronavírus-fertőzés ellen - véli a főorvos, aki bízik benne, hogy jövőre kialakul a nyájimmunitás. Megjegyezte azonban, hogy a vírus valószínűleg nem tűnik el azonnal, de sokkal kevesebb ember kerül majd kórházba és intenzív osztályra. Kitért továbbá arra, hogy az influenzához hasonlóan az oltás ellenére is lehet olyan, hogy valaki elkapja a koronavírust, viszont nála nem jelentkeznek majd súlyos tünetek. Az ilyen személyek aránya pedig olyan csekély lesz, hogy még akkor sem nevezhető jelentős járványügyi tényezőnek, ha egy beoltott ember is képes lenne továbbadni a vírust - tette hozzá.

