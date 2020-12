Koronavírus-oltás: ezek a hazai tapasztalatok

Örömtelinek, hogy csökken a kórházban fekvő betegek száma, valamint az, hogy egyre több gyógyult van, ám az eddigi tapasztalatok is mutattak hullámzó adatokat. A tendencia összességében pozitív, de a szennyvízadatok alapján néhány városban még mindig stagnál vagy emelkedik az új típusú koronavírus koncentrációja - jelezte Szlávik.

Mi a helyzet a mutációkkal?

A szakember kitért arra is, hogy úgy tűnik, a legutóbb felismert, új koronavírus-mutációk gyorsabban terjednek, viszont nem súlyosabbak, mint a korábbiak. A főorvos szerint minden országban el kell kezdeni a tömeges oltásokat, és ez megakadályozza majd az új mutációk elterjedését. A mutációkat észlelő országok tudósai ráadásul a jelenlegi oltások nagy valószínűséggel az újfajta mutációk ellen is hatékonyak lesznek. Az oltások ugyanis a vírus több pontja ellen indulnak harcba, így ha csak egy-egy helyen történik változás a vírusban, az oltóanyagok hatékonyak lesznek mutációk ellen is - magyarázta.

A Dél-pesti Centrumkórház egyik dolgozója megkapja a koronavírus-vakcinát.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A hazai tapasztalatokról

Nem az oltástól kell tartanunk, hanem a koronavírus-fertőzéssel járó súlyos következményektől, és ezeket kell kivédeni - hangsúlyozta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője.

Magyarországon jók a tapasztalatok a koronavírus elleni oltóanyaggal kapcsolatban, és nem észleltek semmilyen súlyos mellékhatást. A vakcinálási program az oltási rend szerint halad, és ahogy egyre több oltás érkezik, újabb oltópontot állítanak majd fel. Ha gyorsan be tudják oltani a magyarok 50-60 százalékát, akkor sikerül legyőzni a koronavírus-járványt. A szakértő arról is beszélu, hogy a korszerű oltásoknál mínusz 20 vagy akár mínusz 70 Celsius-fokos tárolás is szükséges lehet, de ha a vakcina kikerül ebből a környezetből, hűtőszekrényben is eltartható öt napig. Az új technológia komolyabb hűtést igényel, mint a korábbi oltóanyagok, viszont forradalmi újításnak számít, ami más fertőző vagy akár daganatos betegségek ellen is reményt jelent - tette hozzá.

Jövőre talán meglehet a nyájimmunitás

Ha megérkezik az a mennyiség, amelyet Magyarország több gyártónál is lekötött, akkor a lakosság 60-70 százaléka be tudja oltatni magát a koronavírus-fertőzés ellen - véli a főorvos. Mint mondta, bízik benne, hogy a jövőre kialakul a nyájimmunitás. Megjegyezte azonban, hogy a vírus valószínűleg nem tűnik el azonnal, de sokkal kevesebb ember kerül majd kórházba és intenzív osztályra. Kitért továbbá arra, hogy az influenzához hasonlóan az oltás ellenére is lehet olyan, hogy valaki elkapja a koronavírust, viszont nála nem jelentkeznek majd súlyos tünetek. Az ilyen személyek aránya pedig olyan csekély lesz, hogy még akkor sem nevezhető jelentős járványügyi tényezőnek, ha egy beoltott ember is képes lenne továbbadni a vírust - tette hozzá.

