Koronavírus: kórházban van az ukrán elnök felesége

Ahogy már a HáziPatika.com -on is olvashatták, az ukrán elnök feleségéről június 12-én derült ki, hogy a PCR-tesztje pozitív lett az új típusú koronavírusra. Ezt aznap maga Olena Zelenszka hozta nyilvánosságra közösségi oldalakon, majd a hírt az elnöki iroda is megerősítette. "Jól érzem magam, de járóbeteg-kezelésben vagyok, elszigetelve a többi családtagomtól, hogy ne veszélyeztessem őket" - írta akkor az Instagramon.