Koronavírus: kijárási korlátozás jön Magyarországon

Ahogy mi is beszámoltunk róla, ma reggelre elérte a 300 főt a koronavírus-fertőzöttek száma hazánkban. Mivel jelenleg még nem létezik gyógyszer vagy vakcina a SARS-CoV-2 vírus ellen, ezért a leghatékonyabban úgy védekezhetünk ellene, ha otthon maradunk és figyelünk a higiéniára. Ennek érdekében számos óvintézkedést vezettek be az elmúlt hetekben, most pedig újabb szigorítást jelentett be a miniszterelnök: március 28-tól április 11-ig kijárási korlátozást rendel el.

Bár számos ország példájára hivatkozva itthon is egyre többen szorgalmazták, hogy vezessenek be kijárási tilalmat, egyelőre Magyarországon még nem erről lesz szó. De akkor pontosan mit takar a holnaptól érvényes kijárási korlátozás? A Magyar Közlönyben már megjelent az erre vonatkozó rendelet, amit ide kattintva olvashat el részletesen, de alább kigyűjtöttük a legfontosabb pontokat:

A lakóhelyet csak munkavégzés céljából és az alapvető szükségletek ellátásának céljából lehet majd elhagyni.

Az élelmiszerboltok, patikák, piacok és drogériák látogathatók lesznek.

Nyilvános helyeken másfél méter távolságot kell tartani.

Az idősebb emberek csak 9 és 12 óra között látogathatják az üzleteket, gyógyszertárakat és piacokat. Ebben az időszakban mások nem mehetnek be ezekre a helyekre.

Holnaptól csak munkavégzés és az alapvető szükségletek ellátásának céljából léphetünk ki otthonról. Fotó: Getty Images

Fontos kérdés továbbá, hogy milyen szankcióra számíthat az, aki nem tartja magát a kijárási korlátozáshoz. Orbán Viktor elmondta, hogy ilyen esetben szabálysértéstől van szó, 5 és 500 ezer forint közötti büntetés is kiszabható, ám "nem az a feladat, hogy dresszírozzuk az embereket. Azt kell elnyernünk, hogy meglegyen az együttműködés. A rendőröknek segíteniük kell az embereket, hogy betartsák a szabályokat, cél nem a kikényszerítés".