Koronavírus: kell-e félni az AstraZeneca-vakcinától?

Bár az uniós gyógyszerügynökség szerint lehetséges, hogy mégis van kapcsolat a vérrögképződéssel összefüggő rendellenességek és az AstraZeneca-féle koronavírus-vakcina között, megállapították azt is, hogy vakcina hatásos afertőzésellen. Ez tehát megerősíti azt, hogy az állampolgárok bízhatnak az oltóanyag biztonságosságában és hatékonyságában - jelentette ki Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Hozzátette, az uniós bizottság nyomon követi a járványügyi helyzetet, és reméli, hogy az oltóanyagok alkalmazását illetően egységes álláspont születik majd a tagállamok között.

Oltáshoz előkészített, AstraZeneca-vakcinát tartalmazó fecskendők egy székesfehérvári rendelőben. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Mellékhatásnak nyilvánítják a vérrögképződést

Az EMA azt is bejelentette a napokban, hogy az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű, Vaxzevria névre keresztelt oltóanyaga esetében a vérrögképződés esetleges veszélyét fel kell tüntetni mint "nagyon ritka mellékhatást". Az új típusú koronavírus elleni készítmény azonban továbbra is jó eséllyel előzi meg a súlyos megbetegedést, valamint csökkenti a kórházi kezelés és az elhalálozás kockázatát is. Az ügynökség nem javasolt semmiféle korlátozást az oltóanyag alkalmazása tekintetében a 18 éveseknél idősebbek esetében.

Lesz elég vakcina

Az Európai Bizottság szerint egyébként a gyógyszergyártókkal kötött szerződések biztosítják majd a tagállamoknak a megfelelő mennyiségű COVID-19 elleni oltóanyagot, és az uniós vakcinaportfólió képes biztosítani a tagállamok igényeit. Az Európai Bizottság eddig a Johnson & Johnsonnal, a Pfizerrel, a Modernával, az AstraZenecával, a CureVac vállalattal és a Sanofi-GSK-val írt alá szerződést, összesen több mint 2,5 milliárd adagról.

