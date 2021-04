Uniós oltási stratégia: ehhez van joguk a tagállamoknak

Németország csütörtökön bejelentette, hogy tárgyalást kezd Oroszországgal az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz vakcina beszerzéséről , az Európai Uniótól függetlenül. Erre reagálva az EU vezető szóvivője, Eric Mamer emlékeztetett, hogy a tagállamoknak lehetőségük van tárgyalni, illetve beszerzési megállapodásokat kötni azokkal a gyógyszergyártókkal, amelyek vakcinája nem szerepel az uniós oltási programban. "Ez nem jelenti az uniós oltási stratégia végét" - fogalmazott. Az uniós oltási programban szereplő vakcinák beszerzését illetően azonban a tagállamok nem térhetnek el a közösek létrehozott megállapodásokban rögzített feltételektől - tette hozzá.

Ilyen megállapodásokat kötött az EU

Az Európai Bizottság eddig a Johnson & Johnsonnal, a Pfizerrel, a Modernával, az AstraZenecával, a CureVac vállalattal és a Sanofi-GSK-val írt alá szerződést a koronavírus-vakcinák beszerzésével kapcsolatban, összesen több mint 2,5 milliárd adagról. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője, Stefan De Keersmaecker úgy fogalmazott a megállapodásokkal kapcsolatban, hogy az uniós testület számára a legfontosabb, hogy biztonságos oltóanyagok kerüljenek az uniós piacra. Az oltási kampány viszont már tagállami hatáskörbe tartozik - tette hozzá.

Továbbra is él az AstraZenecával kötött szerződés

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem COVID-19 elleni vakcinájának esetleges mellékhatásai miatt több országban is szűkítették az ezzel a vakcinával olthatók körét. Az Európai Bizottság szóvivője szerint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) fontos megállapításokat tesz az oltóanyagok biztonságára és a hatékonyságára vonatkozóan, a tagországok viszont dönthetnek úgy, hogy az EMA ajánlásainál szigorúbb megközelítést követnek az oltóanyagok esetében. Egy tagállam vonatkozó döntése ugyanakkor hatással lehet más tagországra is - figyelmeztetett.

A szóvivő megerősítette, hogy az oltóanyag előnyei továbbra is felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait. Kitért arra is, hogy a brit-svéd gyógyszergyárral kötött uniós szerződés továbbra is érvényes, és az Európai Bizottság azt reméli, hogy a vállalat a meghatározott határidőn belül ki is szállítja az oltóanyagot az uniós tagországok számára.

