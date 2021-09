Igen ritka mellékhatásként, de idegrendszeri rendellenességet okozhat az AstraZeneca cég koronavírus elleni oltóanyaga az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentése szerint.

"Még az elkövetkező hetekben bemutatjuk az 5 és 11 évesek körében folytatott kísérletünk eredményeit a szabályozó hatóságok felé szerte a világon, és kérvényezni fogjuk a vakcina alkalmazását ebben a korcsoportban" - árulta el a német Spiegelnek nyilatkozva Özlem Türeci, a BioNTech főorvosa. Hozzátette, természetesen hasonló lépésre készülnek Európában is. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a bejelentés egyértelműen azt a szándékot tükrözi, hogy a BioNTech továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy megnyerje a versenyt a konkurens cégekkel szemben a COVID-19 elleni vakcina alkalmazhatósági körének 12 éven aluliakra való kiszélesítése terén a nyugati országokban.

A 12 éven aluliakra is kiterjesztenék a Pfizer-BioNTech-vakcina alkalmazhatóságát.

Fotó: Getty Images h i r d e t é s

A BioNTech arról is beszámolt, hogy tervei szerint még ebben az évben engedélyezési kérelmet nyújt be oltóanyaga alkalmazására a 6 hónapnál idősebb gyermekek körében. Türeci az interjúban kifejtette, a végső gyártástechnológiai lépéseket úgy módosították, hogy gyermekeknek alacsonyabb dózisú oltóanyagot állítanak elő a már jelenleg is forgalomban lévő Comirnaty-vakcinából. Ezt jelenleg csupán felnőttek és 12 éven felüli fiatalok immunizálására használják. Kivételt ezalól Izrael jelent, ahol az 5 és 11 év közötti gyerekek is megkaphatják a Pfizer-BioNTech-féle védőoltást, amennyiben valamilyen okból kockázati csoportba tartoznak a súlyos lefolyású COVID-19 szempontjából.

Az amerikai Moderna ugyancsak a héten közölte, hogy végéhez ért a cég által fejlesztett oltóanyag 6 és 11 év közötti gyerekeknél lefolytatott klinikai kísérlete, továbbá zajlik az optimális adagolás tesztelése egy másik, hat hónapos gyermekekre vonatkozó vizsgálatban. A kínai Sinovac vakcinája pedig Kína mellett immár Indonéziában és Chilében is megkapta a vészhelyzeti alkalmazási engedélyt 6 évnél idősebb gyerekeknél.

Magyarországon eddig 225 ezer 12 és 17 év közötti diák kapta meg a koronavírus elleni védőoltás legalább első dózisát.