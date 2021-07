Koronavírus: jó hírek a hazai helyzetről

Post-COVID: a három leggyakoribb tünet - kattintson!

A 26. héten elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy alacsony szinten stagnál az új típusú koronavírus szennyvízből kimutatható, átlagos koncentrációja - számolt be róla az NNK. Emelkedés egyik vizsgált városban sem volt megfigyelhető, amely egyben azt is jelenti, hogy a 25. héten, Kecskeméten látott rosszabbodás visszafordult.

Forrás: NNK

A friss adatok szerint az elmúlt héten egyetlen településen sem láttak az átlagosnál magasabb koronavírus-koncentrációt, a települések mindegyikén alacsony szintet állapítottak meg. Jelenleg minden településen stagnálás látható. Az öt Budapest környéki település - Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi és Százhalombatta - közös mintáját is stagnálás és alacsony koncentráció jellemzi. Ezek az adatok is arra utalnak tehát, hogy a járvány harmadik hulláma már véget ért.

Mit tehetünk?

Miután a beoltottak száma meghaladta az 5,5 milliót, életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. Ennek értelmében szombattól - a kórházak és szociális intézmények kivételével - mindenhol eltörölték a koronavírus-járvány miatt korábban bevezetett, kötelező maszkviselést. Emellett már védettségi igazolvány nélkül is szabad a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra. Megszűntek továbbá az üzletekre vonatkozó korlátozások is. Ettől függetlenül viszont továbbra is ajánlott ügyelni a gyakori és alapos kézmosásra, különösen azoknak, akiket még nem oltottak be.

