Post-COVID: a három leggyakoribb tünet

A 2021 januárja és júniusa között időszakban poszt-COVID tünetekkel a Tüdőközpontban orvoshoz fordulók tünetei 2020 szeptembere és 2021 áprilisa között kezdődtek. A 47 év körüli átlagéletkorú páciensek között nemek tekintetében nincs jelentős különbség, a férfiaknál és a nőknél is szinte azonos arányban okozott elhúzódó panaszokat a betegség. A 76 páciens közül 15-en magas vérnyomással, 5-en asztmával küzdöttek, míg 1 főnél COPD állt fenn társbetegségként. Orvosi kezelésben 42 személy részesült, kórházban pedig 13 főt ápoltak - derül ki a Tüdőközpont által készített összegzésből. A tapasztalatokat Dr. Potecz Györgyi főorvos, tüdőgyógyász ismertette bővebben.

A három leggyakoribb maradványtünet

Az akut fertőzéskor és a vizsgálat időpontjában észlelt tüneteket összehasonlítva egyértelműen kiderül, hogy a páciensek többségénél három gyakori elhúzódó panasz figyelhető meg. A legtöbben, 29-en gyengeség és fáradékonyság miatt fordultak tüdőgyógyászhoz, míg 27-en köhögés, 25-en pedig légszomj és nehézlégzés okán kerestek fel egy szakember. Emellett a kevésbé gyakori maradványtünetek közül meg kell még említeni a mellkasi fájdalmat és a rendellenes szívdobogást is - ezeket 17-en észlelték a vizsgált csoportból.

Látható elváltozások a tüdőn

A koronavírus-fertőzés következtében a páciensek csaknem harmadánál alakult ki tüdőgyulladás. Az akut szakasz kezelésekor, a betegség idején fennálló 28,8 százalékos értékhez képest az elvégzett légzésfunkciós és képalkotó vizsgálatok - mellkasi CT és mellkasröntgen - alapján a tüdő érintettsége a vizsgálat időpontjában 10,1 százalékos. Ilyen arányban tehát akár hónapok múlva - átlagosan 46 nap elteltével - is látható elváltozásokat okoz a tüdőn a COVID-19.

Ilyen esetben javasolt orvoshoz fordulni

Jelenlegi tudásunk szerint a poszt-COVID a betegség kezdete után eltelt 4. héten túl fennálló tüneteket jelenti, vagy azt, ha egy átmeneti, tünetmentes periódus után újra megjelennek a tünetek. Ha a betegség lezajlását követően 3-4 hétnél tovább megmaradnak a panaszok és javulást nem tapasztalunk, akkor mindenképpen keressünk fel egy szakembert. Akkor se halogassuk az orvosi segítség kérését, ha a kiszáradás jeleit észleljük magunkon, illetve tartós hasmenést, fokozódó vagy új mellkasi panaszt, nehézlégzést vagy lábdagadást észlelünk.

Életveszélyes lehet, ha elmarad a kivizsgálás

A kezeletlen poszt-COVID még a korábban egészséges, aktív embereknél is olyan elváltozásokat okozhat, amelyek életveszélyes állapotot idézhetnek elő. A koronavírus például megnöveli a vérrögképződés kockázatát, ez pedig trombózist és tüdőembóliát okozhat, amely hirtelen halálhoz is vezethet. Ám ha bizonyos tüneteket - például a mellkasi fájdalmat vagy az elhúzódó köhögést - felismerve, idejében orvoshoz fordul a beteg, akkor jó eséllyel megmenthető az élete. A szövődmények azonban akár hónapokkal afertőzéslezajlását követően is jelentkezhetnek, a koronavírus ugyanis sok esetben hosszabb időn át, lappangva is képes rombolni a szervezetet.

