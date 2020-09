Koronavírus: ilyen hőmérséklettel nem mehet iskolába a gyerek

A koronavírus-járvány ellenére hagyományos rendben indult szeptemberben az új tanév. Azóta 118 osztály, valamint 3 teljes iskola állt át digitális tanrendre az operatív törzs döntése alapján. A tisztifőorvos kiemelte, hogy a jelenlegi helyzetben különösen nagy szerepe van a szülők felelősségteljes viselkedésének. Fontos ugyanis, hogy kizárólag egészséges gyerekek menjenek közösségbe.

37,8 Celsius-fok feletti hőmérséklettel hazaküldik a diákokat.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Felkészültek az iskolák a hőmérésre

Az októbertől kötelező iskolai hőméréssel kapcsolatban Müller Cecília kiemelte, hogy az intézményeket felkészítették az új intézkedés bevezetésére. Kedden már el is kezdik kiszállítani a szükséges eszközöket, a nagyobb intézményeknek hőkamerákat is biztosítanak. A tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra is, hogy a testhőmérséklet számlatan okból megemelkedhet, például hormonális változások miatt vagy testmozgás után. Ezért kisebb hőmérséklet-emelkedés esetén érdemes egy rövid elszigetelés után újra megmérni az érintett testhőmérsékletét. Ha pedig a határértéket egyértelműen átlépi a mért adat, akkor értesíteni kell a diák szüleit, hogy hazavihessék őt, esetében ugyanis fennáll a koronavírus-fertőzés vagy egyéb betegség gyanúja.

Javul a lakosság fegyelmezettsége

Nem igaz, hogy a maszk nem véd afertőzésellen - jelentette ki Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa. A további részletekért olvassa el teljes cikkünket!

Arról is beszámolt, hogy a tapasztalatok szerint a lakosság egyre fegyelmezettebb a védekezésben, hiszen már kevesebb esetben kell figyelmeztetést vagy büntetést alkalmazni. Ez azért is nagyon fontos, mert a közösségi terjedést csak a higiénés rendszabályok szigorú betartásával tudjuk megakadályozni. Hozzátette, az egyéni felelősségvállalás jelentős szerepet játszik a koronavírus-járvány alakulásában, hiszen a szabályok betartásával nagyon sokat tudunk magunkért, a szeretteinkért, a közösségünkért, és minden magyar állampolgárért. Hangsúlyozta továbbá, hogy a kórokozó már az egész országban jelen van, tehát bárki bárhol elkaphatja a fertőzést.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a hétvége során 142 esetben kellett intézkednie a rendőrségnek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos maszkviselési szabályok megszegése miatt. Az új óvintézkedések múlt hétfői bevezetése óta pedig már 405 személlyel szemben volt szükség rendőri intézkedésre: 337 embert figyelmeztettek, míg 31-et helyszíni bírsággal, 37-et pedig szabálysértési feljelentéssel sújtottak. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt.

Kórházból üzent az állapotáról Gömöry Zsolt, az Edda zenészének a felesége is koronavírusos - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!