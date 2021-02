Koronavírus: minden, amit a kínai vakcináról tudni kell

Átvették a háziorvosok a kínai vakcinákat - nézze meg a képeket!

Magyarországon már 5-féle oltóanyaggal zajlik a koronavírus elleni immunizálás. Legutóbb a kínai koronavírus-vakcina alkalmazását engedélyezték, így szerdán már ezzel is oltanak a háziorvosok. Első körben 275 ezer ember oltásához elég oltóanyag érkezett. Az egyadagos fecskendőket először a kormányhivatalokba szállították, majd eljuttatták őket az orvosokhoz. Az elkövetkezendő napokban praxisonként 50-55 regisztrált idős embert oltanak be vele.

Magyarország egyébként összesen 5 millió adag kínai vakcina beszerzésére szerződött, amely több hónap alatt fog megérkezni. Az első szállítmány február 17-én ért ide, abból kezdődött meg az oltás. A Sinopharm-vakcináról már egy összefoglaló is megjelent a kormányzati tájékoztató oldalon, nézzük ez alapján a legfontosabb információkat.

Lengyel Csaba, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke a kínai Sinopharm-vakcinát mutatja. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Összetétel és egyéb részletek

Az új típusú koronavírus elleni kifejlesztett kínai vakcina inaktivált SARS-CoV-2 vírust tartalmaz, alumínium-hidroxid adjuvánssal. Az oltóanyag elősegíti, hogy azimmunrendszerantitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, így nyújt védelmet a szövődményekkel járó, illetve a súlyos lefolyású, esetleg halállal végződő COVID-19 ellen. Az oltóanyag erőteljes immunválaszt vált ki, azonban megbetegedést nem okozhat. A kínai vakcina egyébként ugyanolyan alapon működik, mint az influenza vagy a gyermekbénulás ellen kifejlesztett vakcinák, és a magyar koronavírus elleni vakcina is ezen a módszeren alapul majd.

A koronavírus-fertőzés elleni védettség kialakulásához 2 adag beadása szükséges. A 2 dózis között 21-28 napnak kell eltelnie - ez Magyarországon 28 nap lesz. A vakcina által biztosított védelem időtartama még nem ismert, de meghatározása már folyamatban van. Fontos azonban tudni, hogy a Sinopharm-vakcina nem cserélhető fel más COVID-19 elleni oltóanyagokkal. Azoknak pedig, akik már megkapták az első adag Sinopharm-vakcinát, meg kell kapniuk a második dózist is az oltási sorozat befejezéséhez. A vakcina más oltóanyaggal egyidejűleg nem adható be, másik betegség elleni vakcinát legkorábban 14 nap elteltével kaphatunk.

Kinek adható és kinek nem?

A védőoltás beadása az oltási terv alapján történik, a háziorvosi rendelőkben. Az oltóorvos a vakcinázás előtt kikérdezi és megvizsgálja a pácienst, majd dönt az olthatóságról. A Sinopharm-vakcina 18 év felett, felső korhatár nélkül adható. Azon személyek is olthatók a vakcinával, akik már átestek a koronavírus-fertőzésen, és már meggyógyultak. Az oltás előtt nem szükséges antigén gyorsteszt.

Akut lázas betegség, a vakcina bármely összetevőjével szembeni súlyos allergiás reakció, vagy korábban már előfordult súlyos, kórházi ellátást igénylő, gyógyszerrel vagy védőoltással kapcsolatos anafilaxiás roham esetén nem javasolt a kínai vakcina beadása. Akinél az első adag után alakul ki súlyos allergiás reakció, az nem kaphatja meg a 2. dózist. Nem ajánlott a védőoltás beadatása várandósság és szoptatás alatt sem. Gyermekáldás a második oltás után minimum 2 hónappal tervezhető. Emellett a nem megfelelően egyensúlyban tartott krónikus betegség, illetve egy egészségügyi probléma akut fellángolása esetén sem javasolt a védőoltás.

Mit lehet tudni a mellékhatásokról?

Bármelyik védőoltás után jelentkezhet oltási reakció. Nincs ez másként az új típusú koronavírus elleni vakcinákkal sem. A beadás helyén érzékenység, bőrmelegség,fájdalomés duzzanat jelentkezhet, valamint gyengeséget, rossz közérzetet, szédülést, fejfájást és étvágytalanságot is tapasztalhatunk. Előfordulhat továbbá orrdugulás, orrfolyás,lázés hányás is az oltás beadását követően. Fontos kiemelni azonban, hogy ezek csak átmeneti reakciók, amelyek általában bármilyen kezelés és beavatkozás nélkül is megszűnnek. Ha oltási reakciót észlelünk, bejelenthetjük az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) oldalán, vagy jelezhetjük e-mailben a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK).

