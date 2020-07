Koronavírus: így keressük az ellenszert

A magyar külgazdasági és külügyminiszter katari kollégájával, valamint az energetikai és ipari miniszterrel egyeztetett egy videokonferencián. Abban állapodtak meg, hogy támogatják az orvostudományi egyetemeik és klinikáik közötti együttműködést az új típusú koronavírus ellen talán hatékonynak bizonyuló gyógyszer-alapanyagok tesztelésével és fejlesztésével összefüggésben. A magyar miniszter kiemelte, hogy a katari kormány sokat tesz a koronavírus ellenszerének megtalálásáért.

A Qatar Airways egyébként sokat segített a keletről hazatérni kívánó magyar állampolgárok hazautaztatásában azzal, hogy a koronavírus-járvány ellenére április végéig fenntartotta budapesti járatait - emelte ki Szijjártó. Jelenleg már heti 4 járatot üzemeltetnek a két főváros között.

A járvány kirobbanásakor azonban nemcsak a hatékony gyógyszer megtalálásán kezdett el dolgozni világszerte számos kutatócsoport, hanem a koronavírus elleni oltóanyag kifejlesztésén is - nem volt ez másként Magyarországon sem. A hatékony vakcina legyártása azért is lenne fontos lépés, mert több járványügyi szakékrtő is úgy véli, amíg nincs védőoltás, addig együtt kell élnünk a vírussal - amely továbbra is ezrével szedi áldozatait. Az oltás kifejlesztése tehát életeket menthet.

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kutatói júniusban úgy nyilatkoztak terveikről, hogy olyan oltást szeretnének kidolgozni, amely védelmet jelent a jelenlegi és a jövőbeli koronavírus-járványok során is. A modern, harmadik generációs koronavírus-vakcina alapvetően különbözik majd a jelenlegi fejlesztési megközelítésektől. A szer első fázisú tesztelése akár már 2021-ben elvégezhető lehet.

