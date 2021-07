Koronavírus: így állítanák meg a 4. hullámot

Szokatlanul kemény hangon bírálta az oltás felvételét megtagadó mintegy egymillió izraelit Naftali Bennett miniszterelnök, és szankciót helyezett kilátásba velük szemben: saját tesztjeik költségének kifizetését. "A tudomány egyértelműen és világosan kimondja: az oltások működnek, hatékonyak és biztonságosak. Az oltásokat megtagadók mindannyiunknak ártanak", mondta.

Izraelben mindenkit arra szólítanak fel, hogy mielőbb oltassa be magát a delta variáns miatt.

Fotó: illusztráció

Ha mindenki felveszi az oltást, akkor a szokásos kerékvágásban folytatódhat az élet, ám az oltásokat megtagadók minden izraeli állampolgár egészségét, környezetét és szabadságát veszélyeztetik: a munkavégzéshez, gyermekeink tanulásához, a családok örömünnepeinek megtartásához szükséges szabadságot - tette hozzá a miniszterelnök.

Bizonyos korlátozások a 12 éven aluliakra is vonatkoznak

Izraelben a tömeges sport-, kulturális vagy más szabadidős eseményekre vonatkozólag új korlátozásokat fogadott el a járványügyi kabinet csütörtökön. Az új, úgynevezett "zöld címkével ellátott" szabályozás július 29-én lép életbe, ha addig a teljes kormány is megszavazza. A 12 évesnél idősebbek eszerint csak akkor léphetnek majd be a száz fősnél nagyobb, zárt vagy nyitott térben tartott rendezvényekre, ha már kétszer beoltották őket, vagy felgyógyultak a betegségből, vagy 72 órán belüli negatív tesztjük van, amely augusztus 8-tól már önköltséges lesz.

A hatóságok reményei szerint ez az új szabályozás jelentősen növeli majd az oltási hajlandóságot is. A korábban elfogadott "öröm címke" is érvényben marad, amely hasonló követelményeket írt elő a családi rendezvényekre, esküvőkre. Ezek a korlátozások a 12 év alattiakra is vonatkoznak.

Négy országgal bővült az izraeliek számára július 30-tól tiltott országok köre. Onnantól kezdve a korlátozás feloldásáig az Egyesült Királyságba, Ciprusra, Georgiába és Törökországba sem szabad utazni magas bírság terhe mellett, illetve csakis indokolt esetben, különleges engedéllyel.

Egyelőre nem valószínű a harmadik oltás

Az egészségügyi minisztérium illetékes bizottságában a harmadik oltás ellen szavaztak, tájékoztatott a helyi közszolgálati rádió. Az indoklás szerint idővel csökken ugyan a beadott vakcinák hatékonysága, mégis meg kellene várni, amíg az amerikai Pfizer vállalat kifejleszti újabb vakcináját, amely már a delta változat ellen is véd, és csak azután fognak újraoltani. A Pfizer-BioNTech-vakcina már csak 39 százalékos hatékonysággal óv a fertőzéstől, és 41 százalékban a tünetek megjelenésétől, de továbbra is 91,4 százalékban véd a súlyos megbetegedéstől a minisztérium legfrissebb adatai alapján.

Az oltás továbbra is kiváló a kórházi kezelést igénylő esetek és a halál megelőzésére, csak afertőzésmegakadályozásában kevésbé hatékony, és ezért megszorító intézkedésekre van szükség, hogy gátat vessenek a vírus terjedésének, indokolta Nadav Davidovics epidemiológus a delta vírusvariánsra utalva. Izraelben csütörtökön mintegy 75 ezer teszt elvégzésével 1263 új vírushordozót azonosítottak. Az egészségügyi minisztérium honlapja összesen 10 194 aktív fertőzöttet tart nyilván. Közülük csak 167-en kerültek kórházba, mindössze 81 súlyos beteg van, és 17-en szorulnak lélegeztetőgépre.

A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 millió 775 ezer tizenkét évesnél idősebb kapta meg a Pfizer vakcina legalább első adagját. Ez az ország lakosságának 61,89 százaléka. A pandémia megjelenése óta 857 554 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A koronavírus okozta COVID-19 betegség szövődményeihez köthetően tavaly február óta 6457 haláleset volt Izraelben.

