Fölösleges arra várni, hogy eltűnik a koronavírus, és a kórokozó előbb-utóbb mindenkit megtalál - szögezte le Kemenesi Gábor virológus az InfoRádióban. Visszatérhet szerinte a maszkviselés és a távolságtartás, mert így lehet megvédeni az oltatlanokat. A vírus szelídülése a negyedik hullám után sem remélhető egyelőre.

Az új vírusmutációk az oltatlanoknál súlyos betegséget okozhatnak. Fotó: Getty Images

Négy nagyobb koronavírus általánosan jelen van a Földön, és ezek szezonalitást mutatnak, fejtette ki a víruskutató. Fizikai tulajdonságaiban nem különbözik ezektől az új koronavírus sem, ezért arra számítanak a szakemberek, hogy idővel ez is szezonális lesz. Most ugyanakkor még nem az, hiszen akad kívánatos terep a vírus számára: a fogékony (még nem védett) emberek csoportja. Ezért van most nyáron is járvány, tette hozzá.

Ezek a melegágyai az új vírusmutációknak

"A világ döntő többsége még a közelébe se került a normális átoltottsági szintnek, az emberek jó része még nem fertőződött át, szóval bőven van még mozgástere a vírusnak, és ez az, ami kibillentheti a szezonalitást" - mondta a szakember. Ez a vírus legfőbb hajtóereje: most tesz szert olyan tulajdonságokra, amelyek révén jobban terjed, és könnyebben eljut azokhoz az emberekhez, akik még nem találkoztak vele.

Ami a delta variánst illeti, kérdés egyelőre szerinte, hogy a vírus jelenléte mikor éri el a kimutatásához szükséges kritikus tömeget, mikor okoz a járványügyi adatokban is a látványos emelkedést. "Egyre valószínűbb, hogy ez akár már a nyáron is bekövetkezhet. Látjuk Nyugat-Európában, hogy ívelnek fölfele a görbék, miért maradnánk mi ki ebből, amikor az előtte lévő járványhullámokat is pontosan ugyanígy elszenvedtünk".

Az oltatlan régiók melegágyai az új vírusmutánsoknak. "Az aktív terjedési gócokban, ahol nagyon terjed a vírus, nagyon nagy a statisztikai esélye annak, hogy létrejön egy, a vírus számára jobb tulajdonságokkal bíró újabb variáns" - magyarázta a Kemenesi Gábor. Mindenkinek a védőoltás mielőbbi felvételét javasolja, mert az nyújt biztonságos immunitást a vírus ellen, és megelőzi a súlyos szövődmények kialakulását.

