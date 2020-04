Koronavírus: "hosszabb ideig ki kell tartani"

"Hosszabb ideig ki kell tartanunk. Nem tudom pontosan, meddig tart a válság, de abban biztos vagyok, hogy egyszer elmúlik" - hangsúlyozta az elnök az ország lakosságához intézett beszédében. Mint mondta, a koronavírus-járvány idején egy újfajta összetartásra van szükség.

Komoly kihívások Ausztriában

Mindenkinek komoly kihívással kell szembenéznie, hiszen a világjárvány súlyos korlátozásokkal jár, és sok figyelmet igényel. A koronavírus-helyzet rendeződéséig hozzá kell szoknunk az újfajta hétköznapokhoz, amikor nem foghatunk kezet egymással, gondosan kezet kell mosnunk, távolságot kell tartanunk egymástól, bevásárláskor szájmaszkot viselünk, és személyes találkozás helyett telefonon beszélünk egymással - mondta az államfő. Mint kiemelte, ezeknek a változtatásoknak az a célja, hogy megvédjék azokat, akik számára ez a betegség életveszélyes. Ennek érdekében a lakosság részéről rugalmasságra és alkalmazkodóképességre van szükség, és minden embernek segítenie kell abban, hogy lassítani lehessen a járványt - tette hozzá.

Az államfő úgy véli, az emberek sokat tanulhatnak a koronavírus okozta válsághelyzetből. "Erősebb és szorosabb szövetség van közöttünk, mint ahogyan azt korábban hittük" - szögezte le. Az idősek figyelmét külön felhívta arra, hogy nagyon vigyázzanak magukra: maradjanak otthon, fogadják el a segítséget, és átmenetileg mondjanak le arról, hogy közvetlenül érintkeznek családtagjaikkal vagy ismerőseikkel. Bár ez nem mindig könnyű, a régi jól bevált szokások helyett újakat kell kialakítanunk - mondta az elnök. Ausztriában egyébkét eddig több mint 11 ezer embert fertőzött meg és 158 áldozatot szedett a koronavírus.

A koronavírus-fertőzés egyik áldozatát szállítják el egy osztrák kórházból.

Fotó: Getty Images

Ukrajna még nincs túl a járvány nehezén

Ukrajna még a legnehezebb hetek előtt áll, ezért mindenkinek be kell tartania a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozó intézkedéseket - hangsúlyozta az új ukrán egészségügyi miniszter, Makszim Sztepanov. A tárcavezető Facebook-üzenetében leszögezte, hogy nem lehet néhány hét alatt korszerű egészségügyi rendszert kiépíteni Ukrajnában, de a járvány elleni küzdelemmel párhuzamosan dolgoznak annak reformján is. Közben már jóváhagyták az egységes állami protokollt a betegek kezelésével kapcsolatban. Most már az ország minden orvosa egyértelmű algoritmust kap a betegek kezeléséhez. A miniszter tájékoztatott továbbá arról, hogy a minisztérium elkészítette azoknak az orvosoknak a listáját, akik béremelést kapnak.

Ukrajnában eddig 897-en fertőződtek meg az új típusú koronavírussal és 22-en haltak bele a betegségbe. A közegészségügyi központ tájékoztatása alapján az elhunytak többsége 50 évnél idősebb. A betegek több mint fele 30 és 60 év közötti, de már mintegy 60 gyermek is elkapta a vírust.

Egyre több a szlovén és horvát beteg is

Mérsékelt ütemben nőtt Szlovéniában és Horvátországban az új koronavírussal fertőzöttek száma. Szlovéniában péntek reggelig 897 megbetegedést és 17 halálesetet regisztráltak. Eközben a szlovén parlament elfogadta a kormány gazdaságélénkítő csomagját, amely az első bejelentés óta 2 milliárdról 3 milliárd euróra - 1086 milliárd forintra - nőtt. A kormány emellett további szociális támogatásokat javasolt. A tervek szerint az egészségügyi dolgozók, a polgári védelmi szervezetek és más kulcsfontosságú szolgálatok dolgozóinak 10 és 200 százalék közötti illetménykiegészítése és a legkisebb nyugdíjjal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése mellett rendkívüli támogatást kapnak a járvány idejére az egyetemisták és a nagycsaládosok is. A a 25 vagy 50 százalékos forgalomcsökkenést elszenvedő cégek alkalmazottai pedig 350 eurós -126 ezer forintos -, illetve 700 eurós - 253 ezer forintos - támogatást kapnak az államtól.

Horvátországban a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 48-cal, összesen 1011-re nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, és eddig 7 halálos áldozata van a járványnak. Az ország már korábban beszüntetett minden szükségtelen tevékenységet. A meghozott intézkedéseknek vannak bizonyos eredményeik, a mostani helyzet elképzelhetetlen lett volna egy hónappal ezelőtt - közölte Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője. Úgy véli, amíg nem találnak gyógyszert a vírus okozta betegségre, egyensúlyozni fognak a korlátozások és az engedmények között.

