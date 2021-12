Koronavírus: hatástalan és káros az ivermektin szedése

Nem lankad az ivermektin-láz az Egyesült Államokban. Annak ellenére sem, hogy az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) nyomatékosan felhívta rá a figyelmet, hogy ez az állatgyógyászati szer nem alkalmas a COVID-19 okozta megbetegedés kezelésére. Az ivermektint - amit állatoknak adnak parazitafertőzések kezelésére vagy megelőzésére - téves információkra hagyatkozva sokan elkezdték önhatalmúlag, nagy dózisban szedni. Ennek pedig számos esetben túladagolás és kórházi kezelés a vége. Az ivermektinmérgezés hányingerrel, hányással, hasmenéssel, alacsony vérnyomással, görcsökkel és allergiás reakciókkal járhat, súlyos esetben azonban halált is okozhat.

Állatgyógyászati készítmények beszedésével senki ne kísérletezzen. Fotó: Getty Images

Nem vírusölő csodaszer

Noha bizonyos ivermektin tartalmú készítmények valóban alkalmasak paraziták okozta fertőzések,fejtetűvagy bizonyos bőrbetegségek kezelésére embereknél, ezeket nem szabad más célra és az orvos által előírtnál nagyobb mennyiségben használni. (E készítmények hatóanyagtartalma egyébként lényegesen alacsonyabb, mint az állatok számára gyártott gyógyszereké.)

Bár egy ideig úgy tűnt, a malária ellen kifejlesztett hatóanyag, a klorokin hatásos lehet a COVID-19 ellen, kiderült: amellett, hogy mégsem gyógyítja a koronavírus-fertőzést, életveszélyes szívritmuszavart válthat ki.

Annak ellenére, hogy az egészségügyi hatóságok többször is elmondták mindezt, az ivermektinért folytatott küzdelem több egyesült államokbeli kórházban eldurvult. Olyannyira, hogy több helyre ki kellett hívni a rendőrséget. Ahogy arról az NBC News beszámolt, az egyik montanai kórházban egy nő erőszakkal fenyegetőzött, mert az orvosok nem voltak hajlandóak ivermektinnel kezelni a koronavírusos rokonát. Idahóban pedig egy beteg szidalmazta az őt kezelő rezidens orvost, és fizikai erőszakot helyezett kilátásba, mert az nem írt fel neki sem ebből a szerből, sem a hidroxiklorokinból.(Korábban ezzel is sokan kísérleteztek, hiába mondták a szakemberek, hogy nem lehet vele hatékonyan kezelni a koronavírus-fertőzést.) Mindemellett több amerikai államban is pert indítottak egyes betegek kórházak ellen, mert megtagadták tőlük az ivermektin beadását. Az említett esetek nem általánosak, de felhívják rá a figyelmet, hogy a koronavírusos betegek szakszerű egészségügyi ellátását milyen problémák nehezíthetik a meglévőkön kívül.

A koronavírus-fertőzés tüneteinek az egészségügyi hatóságok által nem engedélyezett szerekkel való kezelése az utóbbi időben világszerte komoly problémát jelent. Több hasonló esetet jelentettek Ausztráliából, Brazíliából és az Egyesült Királyságból. Ahogy arról korábban írtunkaz Új Szó beszámolója alapján, Szlovákiában a napokban két ember is súlyos ivermektinmérgezéssel került kórházba.